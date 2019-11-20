Четырех жительниц Алтая обвинили в истязании женщины

Новости 20.11.2019 17:50 100

Четыре жительницы Республики Алтай предстанут перед судом за нанесение множественных телесных повреждений, причинение вреда здоровью средней тяжести, истязание, похищение и незаконное удержание свидетельницы по уголовному делу. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

Ранее сообщалось, что 36-летняя горожанка была похищена 16 марта из своей квартиры по улице Чорос-Гуркина в Горно-Алтайске. Пропажу женщины обнаружил ее знакомый, который пришел к ней домой и не застал потерпевшую в квартире.

По данным следствия, одна из обвиняемых в квартире в Горно-Алтайске, в нетрезвом виде, сломала потерпевшей ребро, а также истязала и пытала ее. Две других обвиняемых присоединились к истязанию: обливали жертву горячим чаем, душили шнуром электрического удлинителя, зажигалкой поджигали волосы на голове и срезали их кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Горно-Алтайска.

После этого обвиняемые похитили потерпевшую из квартиры, в которой она находилась, и перевезли по месту жительства одной из обвиняемых. Там на протяжении суток совместно с присоединившейся к ним четвертой обвиняемой они продолжали мучить потерпевшую, причиняя ей многочисленные телесные повреждения. Пытки они снимали на телефон. Несчастную освободили прибывшие на место сотрудники полиции.

Четырем подельницам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.