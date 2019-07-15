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Глава Новосибирской области высказался о выходном дне 31 декабря

Новости
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал свое мнение об инициативе сделать 31 декабря в регионе выходным днем. Об этом пишет «Коммерсант».

«Учитывая хлопотливость и специфику предпраздничного дня 31 декабря, я буду приветствовать решения руководителей новосибирских организаций и предприятий, если они найдут возможность отпустить своих подчиненных домой пораньше или сделают этот день для своих коллективов нерабочим», - цитирует Травникова пресс-служба областного правительства.

Однако он отметил, что перенос выходного дня для всех жителей области на другую дату невозможен в виду отсутствия таких полномочий у регионального правительства. По его словам, это должна быть воля федерального руководства.

Что касается правительства Новосибирской области, то 31 декабря оно будет работать в соответствии с графиком.

На сегодняшний день в Госдуме рассматривается законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Его внесла фракция ЛДПР. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть данное предложение.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: gelio.livejournal.com

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