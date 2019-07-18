Утвержден календарь выходных и праздников на 2020 год

Новости 15.07.2019 8:15 351

Правительство России официально представило проект календаря выходных и праздников на 2020 год. Соответствующий документ появился на сайте кабинета министров.

Россиян ожидают 8-дневные новогодние, а также большие майские каникулы. Согласно утвержденному календарю, выходными днями считаются с 1 по 8 января включительно.

Кроме того, жителей России ждет трехдневный отдых в феврале, так как в этом месяце 23-е число приходится на воскресенье, его переносят на понедельник. Также три выходных подряд ждут россиян в марте.

Между тем в мае россияне будут отдыхать с 1-го по 5-е, а также с 9 по 11-е. В июне – с 12-го по 14-е число. Наконец, еще один выходной выпадает на 4 ноября.