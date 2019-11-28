Алтайские муниципалитеты получат более 30,5 млрд в 2020 году

Новости 09.12.2019 14:48 205

Алтайский край в 2020 году намерен направить на поддержку муниципальных образований 30 миллиардов 544 миллиона рублей или на 5% больше к первоначальному объему 2019 года, информирует пресс-служба правительства региона.

«Сохраняются все основные виды финансовой помощи муниципальным образованиям на исполнение местных полномочий, в том числе субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в объеме один миллиард рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов составят 1,6 млрд рублей (рост на 7%), на обеспечение сбалансированности бюджетов - 500 млн рублей.

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Также регион продолжит поддержку муниципалитетов в части расчетов за топливно-энергетические ресурсы.

«В соответствии с новациями бюджетного законодательства все субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям Алтайского края, распределены законом о бюджете, в том числе субсидии на мероприятия в рамках краевой адресной инвестиционной программы», - отметили в правительстве.

Как сообщалось, бюджет Алтайского края на 2020 год утвержден с доходами 112,42 млрд и расходами 118,08 млрд рублей. Дефицит согласован в сумме 5,66 млрд рублей или 4,79% от расходов.