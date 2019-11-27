Единороссы рассказали, как бюджет Алтайского края-2020 поможет муниципалитетам

Новости 28.11.2019 13:20 126

В рамках очередной сессии Алтайского краевого Заксобрания был принят краевой бюджет на 2020 год. Второе чтение состоялось в четверг, 28 ноября.

Относительно бюджета 2019 года он вырос по всем направлениям. Доходы приросли на 12%, федеральные поступления на 16%, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалов на 10%. Кроме того, дотации на компенсацию расходов на повышение оплаты труда бюджетников выросли на 46%.

Руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб рассказал, что рост доходности бюджета на 12% в промежутке между первым и вторым чтением является результатом работы как депутатов Госдумы от «Единой России», так и краевых депутатов, совместно с правительством Алтайского края.

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По словам Приба, единороссами были внесены правки в проект бюджета, что привело к увеличению финансирования ряда значимых направлений на общую сумму почти в 2 млрд рублей. Речь идет об индексации зарплат бюджетников, дотаций муниципалитетам, обеспечении двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями и другие.

«Выросла и база для экономического роста. Фракция «Единая Россия» предложила увеличить объем средств на финансовую поддержку инвесторов до 200 млн рублей, что почти в три раза больше чем в текущем году. Это говорит о наличии всех возможностей для развития территорий в следующем году», — объяснил он.

Председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов уверен, что региональный бюджет на будущий год создает благоприятную основу для подготовки и стабильного исполнения бюджетов в муниципалитетах.

Руководитель фракции ЕР в АКЗС пояснил, что теперь депутаты от партии будут дальше работать над бюджетом в части разъяснения его избирателям и формирования его в районах края. Также Сергей Приб пояснил, что «Единая Россия» обеспечит партийный контроль за расходованием средств и реализацией объектов.

Работу краевых депутатов отметил и глава Алтайского края, член Генерального совета «Единой России» Виктор Томенко. Он похвалил народных избранников и подчеркнул, что бюджет – это только начало для продолжения работ по выполнению задач перед жителями села и повышению их уровня жизни.

По мнению Приба, при работе над главным финансовым документом региона нужно руководствоваться не эмоциями и партийными установками, а положительными моментами, которые можно принести региону и жителям. «Единая Россия» проголосовала за бюджет Алтайского края на 2020 год, в итоге он был принят.