Суд вынес приговор депутату АКЗС Ирине Тепловой

Новости 25.11.2019 17:15 741

Бийский суд огласил приговор депутату Алтайского краевого Заксобрания Ирине Тепловой, которую обвиняли в пособничестве при растрате. Ее признали виновной. Суд назначил 4 года условно и штраф в размере 1 млн рублей.

Сегодня Теплова пришла в суд в сопровождении своих адвокатов. Сумки с вещами при ней не было. Ожидалось, что судья Станислав Кучеревский зачитает только резолютивную часть. Заседание проходило в закрытом режиме. Дело рассматривалось Бийский городским судом в течение 1,5 лет - с мая 2018 года.

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Напомним, обвиняемых по уголовному делу – трое: бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, ушедший из жизни в 2016 году. Он проходит по статье 160 ч. 4 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере». Вместе с ним как директор научно-производственного концерна «Алтай» по делу проходила Ирина Теплова и Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора.

По версии обвинения, фигуранты дела разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов.

Последний также получил четыре года условно и штраф в размере 1 млн рублей.

Что касается Александра Жаркова, то в связи с его смертью уголовное дело было прекращено.

Напомним, в начале ноября завершился суд над еще одним депутатом АКЗС Андреем Волковым. Он получил пять лет колонии за присвоение и растрату более 43 млн рублей. Также Волкову предстоит заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ирина Теплова родилась 11 февраля 1964 года в селе Зональное. В 1986 году окончила факультет механики и прикладной математики Новосибирского госуниверситета по специальности «механика, прикладная математика», в 1999 году - факультет менеджмента Современного гуманитарного института. Доктор экономических наук (2013).

В 2011 году была избрана депутатом АКЗС. Повторно прошла в парламент в 2016 году по одномандатному избирательному округу № 31 (включает в себя часть Бийска).