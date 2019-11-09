Не зарекайся. Кто из известных алтайских депутатов был осужден за последние годы

Новости 06.11.2019 15:40 547

В среду, 6 ноября, Центральный районный суд Барнаула вынес приговор депутату АКЗС Андрею Волкову, которого ранее обвиняли в присвоении и растрате денежных средств в сумме 43 млн рублей. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Адвокат Эдуард Бауэр подтвердил «Политсибру», что в ближайшее время приговор будет обжалован.

Уголовное дело Волкова стало первым среди депутатов АКЗС седьмого созыва (2016-2021 годы), по которому вынесен приговор. Одним из самых «урожайных» на уголовные дела оказался шестой созыв регионального парламента (2011-2016 годы). О самых ярких представителях АКЗС, которые обратили на себя внимание правоохранителей, в материале «Политсибру».

В махинациях с налогами обвинялся депутат Юрий Титов. В 2013 и 2014 году генеральный директор «Ключевского элеватора» распорядился сформировать уточненную налоговую декларацию по НДС, занизив подлежащий уплате в бюджет налог на общую сумму в размере более 60 млн рублей.

В октябре 2014 года, достоверно зная о том, что налоговой службой к предприятию были выставлены инкассовые поручения и, имея часть необходимой суммы для ее уплаты в размере более 15 млн рублей, депутат решил скрыть средства, перенаправив их на оплату хозяйственных нужд фирмы. Суд признал Титова виновным и обязан заплатить штраф 400 тысяч рублей. Однако от исполнения наказания депутата освободили в связи с применением к нему акта амнистии.

В конце ноября 2016 года экс-депутат АКЗС Александр Мастинин был осужден за присвоение и растрату.

Он досрочно вышел на свободу по УДО в 2018 году. По приговору суда он получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 300 тысяч рублей и возмещению убытков ресурсоснабжающих организаций в размере более 3 млн рублей. В изоляторе он находился с июля 2015 года, ему засчитали в общий срок около 2,5 лет.

В марте 2016 года было завершено расследование в отношении депутата Андрея Игошина - экс владельца агрохолдинга «ПАВА». Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Летом 2018 года судимость сняли.

Бывшего руководителя Павловского сельхозколледжа Михаила Бердника суд признал виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Было доказано, что он принуждал студентов перечислять средства под видом добровольных пожертвований.

Суд приговорил его к лишению свободы на 7,5 лет с условно-испытательным сроком в три года, а также к штрафу в 600 тысяч рублей. В связи с этим Бердник был лишен депутатских полномочий.

Бывший парламентарий Алексей Кушнарев в 2018 году признан виновным в незаконном предпринимательстве. Суд назначил ему наказание в виде 3,3 лет лишения свободы условно. В июле 2016 года Алексей Кушнарев был помещен под домашний арест и в течение всего года отрицал свою вину. По данным следствия, с августа 2012 по июль 2016 года, не оформив регистрацию в органах налоговой службы, реализовал по договорам купли-продажи 142 земельных участков и жилых домов в поселке Лесной Индустриального района Барнаула.

Продажи он совершал от имени подконтрольных и подотчетных ему лиц. В результате его доход составил более 123 млн рублей.

Еще один депутат шестого созыва АКЗС Сергей Убраев оказался единственным, чья вина не была доказана. Его обвиняли по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Выдвигалась версия, что будучи директором ООО «ТД Малиновое Озеро», с августа 2010 по сентябрь 2011 года Убраев якобы нарушил федеральное законодательство и в отсутствии лицензии организовал деятельность Михайловского филиала своей фирмы по производству фармацевтических субстанций, которые затем реализовывались на территории региона. Сумма незаконного дохода, по версии следствия, составила более 33 млн рублей. В 2016 году дело было передано в суд.

Уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности, а в удовлетворении гражданского иска в рамках уголовного дела поданного прокурором Алтайского края о возмещении более 33 млн рублей Центральным районным судом отказано. Частично возмещены судебные издержки.