Спортплощадка на крыше появится в центре Барнаула

Новости 22.11.2019 10:10 72

В центре Барнаула начали строить трехэтажную парковку со спортплощадкой на крыше, передает «Алтайский портал недвижимости».

Парковка расположится на улице Челюскинцев, 80 в ЖК «Новый квартал». Согласно рендеру, на крыше сооружения появится спортивное поле с трибунами, баскетбольными корзинами и мягким покрытием. На эксплуатируемую кровлю ведут два выхода изнутри здания, в целях безопасности по периметру установлено высокое сетчатое ограждение.

Согласно проектной декларации, парковочный комплекс рассчитан на 92 машиноместа, площадью 13,75 кв. м. Более 20 мест появятся на прилегающей территории. Под «спортивную» парковку застройщику пришлось приобрести сразу 5 небольших земельных участков.

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Сдача сооружения в эксплуатацию должна была состояться в первом квартале следующего года. Однако, в связи с новым законодательством, в проект решили внести изменения, поэтому сроки реализации сдвинулись.