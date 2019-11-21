Гараж-общежитие, ТЦ и павильон: какие решения принял градсовет Барнаула на последнем заседании

Новости 22.11.2019 7:40 293

Заседание градостроительного совета прошло накануне в Барнауле. На нем было рассмотрено пять проектов, в том числе, два гаража-стоянки, которые презентуются уже не первый раз.

1. Гараж-общежитие

Семиэтажный гараж-стоянка на улице Победы, 65, спроектированный по заказу «Жилищной инициативы», рассматривался на градсовете уже в седьмой раз. Членов совета смущает налиие в нем… общежития, под которое отведено полтора этажа (половина первого и весь второй).

По уверению представителей заказчика, общежитие требуется для временного проживания рабочих, которые будут строить объект. После завершения строительства жилые площади будут переоборудованы под офисы.

Члены градсовета возразили, что эти планы существуют лишь в данный момент, а впоследствии все может измениться. Один из архитекторов указал, что на практике жилые помещения всегда продолжают использоваться под жилье. Заказчику прямо посоветовали убрать из проекта всяческие упоминания о жилых площадях.

Вердикт: не согласовано

2. Двухэтажная парковка

Еще одним эскизным проектом, представленным на градсовете стала двухэтажная стоянка на улице Власихинской, 168. Заказчик – ООО «Алтайский завод металлоконструкций».

Гараж замышляется в качестве парковки для клиентов двух планируемых торговых центров, спроектированных по заказу того же завода металлоконструкций.

Проект презентуется также не в первый раз и даже не во второй. Ранее архитекторы уже требовали внести в него правки. В частности, проектировщикам пришлось сделать гараж двухэтажным. На первом этаже будет 40 парковочных мет, на втором – 30, еще 25 разместится на улице.

Новый вариант членов градсовета устроил, за исключением нескольких мелких замечаний, которые заказчику предложили устранить уже в процессе работы.

Вердикт: согласовано

3. ТЦ возле гостиницы с вертолетной площадкой

Еще одним проектом, который ранее уже рассматривали и отправили на доработку, стал проект ТЦ на Павловском тракте 313б.

Здание с переменной этажностью рассчитано, в первую очередь, на клиентов-автомобилистов, поэтому парковка расположилась прямо возле главного входа. Некоторые архитекторы указали, что подход к нему неудобен и предложили добавить специальные дорожки, либо аллею.

Больше всего архитекторов смутило, что на имеющемся у компании земельном участке,который занимает значительную площадь, запланирован такой маленький торговый центр, однако представитель заказчика напомнил, что там еще и гостиница с вертолетной площадкой на крыше планируется. «Политсибру» ранее уже писал об этом проекте.

Однако, в конечном итоге, члены градсовета пришли к выводу, что архитектурный ансамбль недоработан, отсутствует та степень выразительности, которая могла бы быть. С такой формулировкой проект отправили на доработку. Он будет рассмотрен в следующий раз.

Вердикт: не согласовано

4. Павильон на улице Юрина

Когда заседание завершилось и участники собрались расходиться, архитектор Владимир Золотов попросил уделить еще пару минут и рассмотреть доработанный проект магазина на улице Юрина, 273.

Члены градсовета одобрили проект, попросив лишь применить менее контрастное цветовое решение фасадов, сделав это в рабочем порядке.

Вердикт: согласовано

5. АТС

Также одобрен был и еще один презентованный Золотовым проект строительства необычного объекта – автоматической телефонной станции на улице Попова. О нем читайте в отдельном материале «Политсибру» по ссылке ниже.