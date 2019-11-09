Новых членов молодежного правительства ищут в Алтайском крае

Новости 09.11.2019 15:25 69

В Алтайском крае стартовал прием заявок на конкурс по формированию молодежного правительства региона. Организатор — краевое управление молодежной политики и реализации программ общественного развития. Попасть в молодежное правительство могут люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно, живущие в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Для участия в конкурсе им надо зарегистрироваться в «Молодежь России», в разделе «Мероприятия в вашем регионе» выбрать «Конкурс по формированию Молодежного правительства Алтайского края», заполнить краткую информацию о себе и подать заявку.

До 27 ноября претенденты должны отдать документы в бумажном в виде в краевое управление молодежной политики. Оно находится в Барнауле по адресу: ул. Горького 29, кабинет 712. Перечень документов выложен на сайте «Алтай молодой». Дополнительные сведения можно уточнить по телефону (3852) 56-94-39 или e-mail — sopmi@altaimolodoi.ru.