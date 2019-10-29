Семь регионов Сибири объединит в Алтайском крае IV Форум студенческих педотрядов СибФО

Новости 29.10.2019 11:40 299

1-3 ноября более двухсот бойцов педагогических отрядов съедутся из разных краев и областей Сибири, чтобы принять участие в IV Форуме студенческих педагогических отрядов Сибирского федерального округа. Вожатые из Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Омска, Иркутска, Хакассии приедут в Алтайский край, чтобы поделиться своими лучшими практиками и получить новые знания от экспертов в области организации детского отдыха, специалистов в сфере психолого-педагогической подготовки, представителей движения «Российские студенческие отряды».

Организаторами Форума выступают Алтайский государственный педагогический университет, Алтайское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», Алтайский краевой штаб студенческих отрядов.

Форум студенческих педагогических отрядов Сибирского федерального округа второй год становится победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и реализуется педагогическим университетом при поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Участников Форума ждет насыщенная образовательная программа: панельные дискуссии, знакомство с инновационными воспитательными технологиями, психологические гостиные, дидактические игры, мастер-классы, круглый стол. Ведущий эксперт Форума – руководитель направления «Студенческие педагогические отряды» молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (Москва) Екатерина Шальнева.В рамках форума пройдут конкурсы на лучший вожатский проект и конкурс на звание «Лучший боец СПО СибФО».