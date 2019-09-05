Барнаульские власти ищут подрядчика на масштабный ремонт дорог в 2020 году

Новости 08.11.2019 8:15 361

В 2020 году в Барнауле продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Уже запущен аукцион на определение первого подрядчика, информирует мэрия.

В соответствии с поручением первого замминистра транспорта РФ, руководителя федерального проекта «Дорожная сеть», «БКАД» Иннокентия Алафинова с 6 ноября в Барнауле запущена процедура по определению подрядчика. Победитель тендера приступит к выполнению ремонтных и строительных работ в рамках нацпроекта в будущем году.

В конкурсных процедурах участвуют 6 лотов на общую сумму 265,8 млн рублей, также 37 млн рублей распределены в рамках предоставления целевой субсидии. Подрядчик будет определен в ноябре этого года.

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В предстоящем дорожном сезоне в Барнауле обновят более 30 участков городских магистралей, среди которых:

- Путепровод через железнодорожные пути по ул.Попова;

- ул.Сиреневая, от ул.Взлетной до ул.Балтийской;

- проезд Канатный, от ул.6-й Нагорной до проезда Канатного ,97;

- переулок Ядринцева, от ул.Партизанской до ул.Ползунова;

- ул.Опытная станция, от ул.Опытная станция, 4а до ул.Опытная станция, 100;

- переулок Циолковского, от ул.Партизанской до ул.Ползунова;

- ул.Пушкина, от ул.Промышленной до пр-кта Ленина;

- ул.Мало-Тобольская, от пр-кта Ленина до ул.Промышленной;

- ул.Мерзликина, от пр-кта Социалистического до пр-кта Красноармейского;

- ул.Пролетарская, от ул.Челюскинцев до ул.Пролетарской, 311;

- ул.Бриллиантовая, от пр-кта Калинина до ул.Бриллиантовой, 4;

- ул.Куйбышева, от ул.Мусоргского до пр-кта Дзержинского;

- дорога на СНТ "Флора, от Змеиногорского тракта до конечной остановки "СНТ Флора";

- ул.Понтонный Мост, от ул.Красноярской до ул.Понтонный Мост, 231;

- ул.Куета, от ул.Куета, 15 до проезда Деловой;

- ул.Советская, от пр-кта Комсомольского до пл.Октября;

- ул.Путиловская, от пр-кта Комсомольского до ул.Бульвар 9-го Января;

- ул.Г. Титова, от ул.Малахова до ул.12-й Западной;

- ул.Сибирская, от ул.Научный Городок до ул.Весенней;

- ул.Магистральная, от Гоньбинского тракта до ул.Сибирской;

- а/д подъезд к п.Черницк, от а/д Калманка-Новороманово-Лебяжье до ул.Пионерской;

- ул.Пионерская, от подъезда а/д подъезд к п.Черницк до ул.Новостройка;

- ул.Новостройка в п.Черницк, от ул.Пионерской до ул.Вишневой;

- ул.Северо-Западная, от пр-кта Ленина до ул.Сергея Лазо;

- ул.Антона Петрова, от ул.Малахова до ул.Попова;

- ул.Молодежная в п.Бельмесово, от ул.Мостовой до ул.Нагорной;

- ул.Лоцманская, от ул.Лоцманской, 25 до ул.Озерной;

- ул.Озерная, от ул.Лоцманской до переулка Почтового;

- ул.Почтовый переулок, от ул.Озерной до ул.Водников;

- ул.Водников, от пер.Почтовый до ул.Водников, 11;

- ул.Водопроводная, от ул.Линейной до ул.Парфенова;

- ул.Линейная, от ул.Водопроводной до ул.Водопроводной,154.

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Напомним, что в 2020 году также продолжатся работы по реконструкции участка улицы Попова в границах улиц Власихинской и Трактовой. На объекте будет обустроено дорожное покрытие, тротуары, смонтировано освещение, установлены знаки т. д. В этом году здесь обустроили сеть ливневой канализации и провели отсыпку дороги щебнем.