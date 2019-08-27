Барнаульскую улицу официально открыли после ремонта по нацпроекту

Новости 06.09.2019 17:00 333

В Барнауле в конце текущей недели было сдано сразу два крупных объекта, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В четверг строители презентовали участок на улице Солнечная Поляна, а в пятницу – магистраль на Мамонтова.

К работам по улице Солнечная Поляна (отрезок от Жасминной до Энтузиастов) подрядчик приступил в июне. Строительство данного объекта является стратегически важным. Это магистраль, которая изначально нанесена на Генплан города. Необходимость в строительстве данного участка возникла в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта через микрорайон Солнечная Поляна на одноименную улицу.

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Реализация проекта позволит перенаправить транзитный транспорт, снизить загруженность улиц Попова, Энтузиатов, Просторная, Жасминная, Хлеборобная, Юрина, Антона Петрова, снять социальную напряженность, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в районе новой дороги.

«Это одна из первых дорог, которая делается до застройки, а не после ввода жилищного комплекса в эксплуатацию. Проблема строительства дорог в новых кварталах существует. За последние три года мы достаточно серьезно движемся в направлении её решения. Для этого выделяются огромные средства из бюджета города: на строительство одной только улицы Балтийской было потрачено более 220 млн рублей, 40 млн рублей – на улицу Взлетную, 30 млн рублей – на улицу Сергея Ускова. Будем продолжать эту работу. В сентябре объявим аукцион на завершение недостроенного в свое время 300-метрового участка дороги, который свяжет Солнечную Поляну с Взлетной. Поэтапно будем строить дороги в новых микрорайонах. Сейчас, к примеру, идет разработка проекта на строительство дороги по улице Сиреневой, - рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Что касается строительства по нацпроекту Солнечной Поляны, здесь уже положена сеть ливневой канализации протяженностью 617 м. Как сообщил главный инженер ООО «Алтайдорстрой» Константин Моисеев, в настоящее время рабочие занимаются уширением проезжей части на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов, установкой поребрика и строительством тротуара. Строительство рассчитано на двухлетний период.

В следующем году будут выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, благоустройству, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Движение для транспортных средств будет открыто после завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию. Более 800 м полотна в границах улиц Жасминной и Энтузиастов стоимостью свыше 147 млн рублей введут в эксплуатацию в следующем году.

Напомним, строительство улицы Солнечная Поляна от Павловского тракта до Энтузиастов началось в 2016 году. Тогда был выполнен первый этап работ, сейчас в рамках нацпроекта – второй.

Сегодня, 6 сентября, прошла приемка автомобильной дороги по улице Мамонтова. На выездном совещании по реализации нацпроекта присутствовали в частности первый замглавы Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, руководитель регионального исполкома общероссийского «Народного фронта» в Алтайском крае Сергей Войтюк, депутат Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов и др.

В 2019 году в рамках нацпроекта БКАД был выполнен ремонт участка дороги по улице Мамонтова от здания №141 до проезда Канатного. Раньше чем за месяц в нормативное состояние приведено более 1 км дорожного покрытия, на эти цели было выделено порядка 18,5 млн рублей.

Покрытие проезжей части улицы давно нуждалось в обновлении. Работы по поддержанию магистрали велись постоянно, однако главной проблемой транспортной артерии оставалось плохое водоотведение. Было принято решение обеспечить отвод воды за счет естественного уклона дороги. Для этого благодаря дополнительному слою асфальтобетона был изменен её продольный профиль, выполнено устройство водопропускных труб.

На время проведения работ почти на 2 недели здесь было полностью перекрыто движение. Это позволило дорожникам быстро и качественно выполнить работы на проезжей части.

Одновременно на улице Мамонтова завершены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, проведена регулировка люков колодцев, установка бортового камня и поребрика, устройство покрытия тротуаров, укладка тактильных плит, укрепление обочин щебнем, демонтаж и установка дорожных знаков, нанесена разметка проезжей части.

Кроме того, сегодня комиссия проводит приемку участков улиц Заринской, Бабуркина, Кирова, Аносова, Глушкова, Беляева, Георгия Исакова, Энтузиастов, проспекта Сибирского. Все перечисленные дороги являются основными транспортными артериями районного значения, здесь находятся социально значимые объекты.

Добавим, к началу сентября в рамках нацпроекта из запланированных 33 объектов 21 уже введен в эксплуатацию, на 8-ми работы продолжаются (улицы Аванесова, Сизова, Эмилии Алексеевой, Ткацкая, Попова, проспект Ленина, Солнечная Поляна (строительство), проспект Комсомольский), четыре готовятся к сдаче (улицы Льва Толстого, Герцена, Чайковского, Пролетарская).