Эксперты ОНФ отчитаются о неоднозначных барнаульских дорогах Путину

Новости 05.09.2019 17:20 39

Специалисты дорожной инспекции Общероссийского "Народного фронта" остались довольны прогрессом транспортной инфраструктуры в Барнауле спустя два года со времени своего предыдущего визита. Однако, несмотря на положительные оценки, был сформирован и ряд претензий. Новый рейд по дорогам краевой столицы (Балтийская, Сиреневая, пересечение 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой) прошел 5 сентября.

Проверяющие буквально засыпали представителей мэрии вопросами, к чему последние оказались подготовлены. Эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Сопов, объясняя цель приезда в Барнаул, напомнил, что жители России могут заходить на сайт "Народного фронта" и отмечать на картах дорожные объекты, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте.

«За два года работы проекта на карту российских городов было добавлено более 46 тысяч мест, где люди требовали ремонта. Всего было отдано 1,2 млн голосов. Из всех нанесенных на карту дорог, на 7 тысячах произвели ремонт, порядка 5 тысяч объектов приведены в порядок в формате ямочного ремонта и еще 1,5 тысячи объектов сейчас в планах, но цифры постоянно меняются», - отметил спикер.

Сопов рассказал, что в регионах власти по разному реагируют на проект. Что касается Барнаула, то тенденция хорошая. Власти прислушиваются к запросу граждан. Планы по ремонту совпадают с потребностью жителей на 90%. На набравших больше всех голосов улицах Балтийская, Попова, Новосибирская ремонт уже проведен.

«Мы объехали уже ряд городов и Барнаул нас приятно удивил. Мы здесь уже были в 2015 и 2017 годах, и картина была гораздо печальней. В центральной части города дороги очень хорошие. Это обусловлено тем, что их ремонт идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которым предусмотрено до 2024 года приведение дорожного покрытия до уровня 85% дорог, соответствующих нормативным требованиям», - сказал эксперт ОНФ.

Несмотря на положительные отзывы о дорожной картине в краевой столице в целом, нашлись и недочеты, которые были замечены "фронтовиками". В частности, Дмитрий Сопов заявил, что когда они приехали в Барнаул, была уже ночь и проверяющие сразу обратили внимание на дорожную разметку, которая очень плохо светится. Светоотражающие свойства, по его словам, не соответствуют нормативным требованиям.

Эксперты призвали брать пример со стран Европы, где пешеходные переходы не только отражают свет, но и совмещены с искусственными неровностями. Такой подход заставляет автомобилистов притормаживать перед «зеброй», что предусмотрено ПДД.

Новая разметка по ходу дороги на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой была высоко оценена экспертами. Все показатели соответствуют положенным стандартам, чего не скажешь о пешеходном переходе. На перекрестке во многих местах разметка уже практически отсутствует.

Начальник отдела по организации дорожного движения в администрации Барнаула Валерий Ведяшкин дал понять, что в сентябре дорожная разметка на пешеходный переход будет нанесена. Ранее она была обновлена в мае текущего года, накануне последних звонков, проходивших в школах города. Разумеется, сейчас срок эксплуатации уже истек, и участок дороги нуждается в обновлении. По программе БКАД были установлены светофоры, после чего ДТП на участке не фиксировались.

Специалисты ОНФ также задали вопрос о доступности пешеходных переходов для маломобильных граждан. Им объяснили, что помимо понижения бортовых камней, здесь была установлена тактильная плитка, что важно для малоподвижных категорий населения.

Вернувшись к теме пешеходных разметок, был задан вопрос о сроках обновления переходов в основных местах города. Представители дорожного комитета объяснили, что по контрактным обязательствам разметка должна быть нанесена в течении сентября, а что касается участка на пересечении 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой, то он будет обновлен в течении недели. Также возник вопрос о том, почему пешеходные переходы у ряда школ не были подготовлены к 1 сентября. По словам Ведяшкина, приоритет отдавался пешеходным переходам, на которых отсутствовали светофоры и где сохраняется повышенные риски ДТП.

В конце рейда речь зашла о тротуарной плитке. Такое покрытие не вполне понравилось руководителю общественного движения «Малый электротранспорт России» Александру Осипову, который также провел собственный мониторинг. Он оценил возможности передвижения на электросамокате. По его словам, старое покрытие создает трудности для такого вида транспорта. По части плитки, он объяснил, что в случае небольших колес, как на его транспорте, передвижение становится крайне некомфортным.

В ОНФ заявили, что по итогам рейдов по российским городам будет зачитан итоговый доклад президенту России Владимиру Путину.