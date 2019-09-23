Депутаты Госдумы озвучили свои пожелания по реализации нацпроектов в Алтайском крае

Новости 23.09.2019 8:15 1075

Реализация национальных проектов в Алтайском крае на минувшей неделе стала предметом обсуждения депутатов Госдумы России. Федеральная группа мониторинга Президиума Генерального совета «Единой России» оценила темпы выполнения реализуемых в крае нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Здравоохранение», «Экология» и другие.

После того, как делегаты «проинспектировали» различные объекты, учреждения и даже мероприятия, состоялось совещание в краевом правительстве. В нем также принимали участие региональные министры и депутаты.

О ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» высказался заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев. Совместно с городскими властями он за день посетил ряд объектов в Барнауле и Новоалтайске. За редким исключением, он оказался очень доволен.

По его словам, самое большое впечатление производит барнаульская набережная, Нагорный парк и находящийся там храм.

«Строительство набережной проходило под финансированием сразу нескольких федеральных программ, среди которых программы развития выездного туризма жилье и городская среда. Проект набережной выполнен прекрасно, и как я понимаю, она продолжится дальше вдоль берега. Это очень хорошо. Далеко не в каждом городе есть такие набережные», - сказал Федяев.

Барнаульцам до октября закроют доступ на лестницу в Нагорный парк Новости 13.09.2019 18:15 Вновь доступным туристический объект станет с 15 октября 739

Также он остался доволен восстановлением аллеи на улице Георгия Исакова. Депутат подчеркнул, что восстановительным работам предшествовал процесс по облагораживанию, который жители улицы начали самостоятельно.

«Примечательно, что наводить порядок начали сами жители, а как только появились средства в бюджете города, то и власти подключились к процессу», - заметил Павел Федеяв.

Однако, депутат Госдумы напомнил, что останавливаться на достигнутом не стоит. По его словам, несмотря на благоприятную картину в целом, недочеты все-таки есть. Одним из них он назвал ситуацию с новой детской площадкой в одном из дворов на улице Георгия Исакова. Новая площадка для детей нуждается в качественном покрытии – сейчас там песок. На это внимание депутата обратили местные жители. Федяев, кстати, отметил уровень обратной связи с жителями.

Застроят ли Нагорный парк таунхаусами? Новости 31.07.2019 14:50 Обнаружились еще два участка - кандидата на малоэтажную застройку 1479

Что касается нацпроекта «Здравоохранение», то депутат Госдумы Николай Герасименко кроме оценок, высказал и пару интересных предложений. В составе рабочей группы он посетил ЦРБ в Павловске, где недавно был сделан ремонт.

«Хотел бы обратить внимание регионального правительства и парламента. Глава администрации Павловского района (Антон Воронов – прим.ред.) к ремонту больницы привлек бизнесменов, и их финансирование вкупе с бюджетным, позволило сделать качественный ремонт в больнице. Возможно, главам муниципалитетов стоит съездить туда, посмотреть и взять метод на вооружение», - призвал Герасименко.

Также депутат Госдумы посетил онкологические центры и напомнил о необходимости раннего выявления заболеваний. Алтайский край, по уровню смертности, напомнил Герасименко, все еще занимает позиции более высокие, чем другие регионы.

«С момента обращение в медицинский центр до установление верифицированного диагноза должно проходить не более двух недель. Сейчас пока на это уходит даже до трех месяцев», - заявил он.

Кроме того, не обошел депутат проблему кадрового дефицита. Не хватает тех же онкологов, скорая помощь состоит в основном из фельдшеров. Острее нехватка чувствуется в районах. Николай Герасименко дал понять, что стимулировать будущих врачей переезжать в село нужно, изменив программу «Земский доктор» и увеличив выплату специалистам с одного млн рублей до двух.

Руководство «Селфа» рассказало об этапах строительства тубдиспансера Новости 12.09.2019 7:10 Диспансер строится в Новоалтайске 1950

Еще один парламентарий Светлана Бессараб, представляющая комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, обратила внимание, что с начала нового учебного года минимальная тарифная ставка педагогам повышена в два с половиной раза. По ее словам, это хорошая и привлекательная практика, но на достигнутом останавливаться не стоит.

Как решились проблемы барнаульского детского сада в квартале 2006«а» Новости 19.09.2019 13:40 Детский сад на 275 мест, под названием «Арбуз-карапуз», возводится на одной из наиболее массово застраиваемых территорий Барнаула 2721

Выполнение задач по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» проверил депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин. Он понаблюдал за строительством новой дороги от улицы Жасминной до Энтузиастов в районе Солнечной Поляны. Не обошел вниманием и новое покрытие на проспекте Ленина.

Как проходит ремонтная кампания-2019 на дорогах Алтайского края Новости 11.09.2019 12:50 Ремонт завершают досрочно 630

Как заметил Ламейкин, дороги в Барнауле находятся в хорошем состоянии. По его мнению, городским властям теперь нужно задуматься над платными парковками и выделенными полосами для общественного транспорта, который также нуждается в развитии.

«Работы осталось все еще много. Жизнь нужно менять в лучшую сторону. Надеюсь, что в ближайшем будущем уже на уровне правительства России будет разработан федеральный проект по обновлению общественного транспорта. Уже сегодня инициативу обсуждают на уровне председателя правительства Дмитрия Медведева. Общественный транспорт нужно делать привлекательным для людей, как это делают во всем мире. Постоянное расширение дорог проблему загруженности автомобилями не решит», - рассказал народный избранник.

Из замечаний Дмитрий Ламейкин выделил качество дорожной разметки. Кстати, по ней не так давно высказывались и представители федерального Общероссийского народного фронта, которые намерены обозначить проблему на докладе президенту России Владимиру Путину.

Эксперты ОНФ отчитаются о неоднозначных барнаульских дорогах Путину Новости 05.09.2019 17:20 В прошлый раз рейд по местным дорогам проходил в 2017 году 5337

Ламейкин призвал городскую власть переходить с «краски на пластик». В барнаульской администрации заверили, что новая технология начнет повсеместно применяться уже в следующем году.

Подводя итоги совещания, глава рабочей группы мониторинга Игорь Каграманян выразил надежду, что в ходе реализации национальных проектов будет выполнена их главная задача, а именно улучшение качества жизни жителей страны.

«То, что мы сегодня увидели, заслуживает тиражирования в других регионах нашей страны», - подытожил Ламейкин.

Проверка походила по реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Международная кооперация и экспорт», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Жильё и городская среда». Инициатором данной ревизии был российский премьер Дмитрий Медведев.