Владислав Вакаев объявил конкурс на должность «управляющего» барнаульским парком

Новости 07.11.2019 14:05 1364

Новый руководитель Фонда имущества Алтайского края и по совместительству депутат АКЗС Владислав Вакаев рассказал о первых шагах в качестве управленца. В частности Вакаев сообщил о том, что уже сделано для восстановления парка "Изумрудный" и планах на 2020 год.

"В течении ноября-декабря мы запланировали (и частично реализовали) большой блок задач. Провели очистку территории вырубки, для того, чтобы подготовить ее к весенним посадкам. Благодаря тому, что Фонд имущества Алтайского края получил дополнительное финансирование на последние два месяца текущего года, мы начинаем процедуру закупки техники (трактор с широким спектром навесного оборудования) и инструментов, создание системы видеонаблюдения в парке. Постараемся до конца года заключить договоры на поставку электроэнергии, воды, канализование, вывоз мусора. Еще одна задача – проведение ревизии объектов, находящихся на территории парка, выяснение их правового статуса и собственников с принятием решения по каждому", - пишет Вакаев на своей странице в Facebook.

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По словам руководителя Фонда имущества, в ближайшее время начнется подготовка по разработке проекта реконструкции парка. Вновь, как и в 2019 году, к процессу намерены подключить экспертов и простых барнаульцев. Кроме того, в ближайшее время будет создан общественный совет при парке «Изумрудный».

Интересно, что с 1 января 2020 года в Фонде появится новая должность – замруководителя по общественным проектам. Его задачей будет наполнение парка мероприятиями.

"Они будут разными – от больших праздников и фестивалей, до локальных событий, объединяющих различные городские сообщества – встреч, чаепитий, мастер-классов, экскурсий, конкурсов, открытых репетиций и тренировок, танцевальных вечеров, конкурсов, выставок, мини-чемпионатов и т. д. План амбициозный: не менее 150 мероприятий разного уровня в год", - поделился подробностями Вакаев.