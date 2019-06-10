Депутат АКЗС возглавит новую структуру по спасению парка «Изумрудный»?

Новости 16.10.2019 10:50 573

При правительстве Алтайского края будет создано учреждение, которое станет курировать парк культуры и отдыха «Изумрудный». Об этом сообщает Telegram-канал «Алтайские крайности». Между тем подтвердить данную информацию из других источников на момент публикации не удалось.

«Пока инициативная группа "Народный парк" пытается включить "Изумрудный" в программу комфортная городская среда, государство подходит к вопросу с другой стороны. Подразделение будет состоять из 20 человек. Их обязанности - уход за парком и наполнение его различными мероприятиями. Руководителем учреждения станет депутат АКЗС Владислав Вакаев», - сообщает ТГ-канал.

Сам депутат АКЗС от «Справедливой России» Владислав Вакаев на вопрос «Политсибру» признался, что публикация стала для него сюрпризом, но вопрос его новых полномочий предпочел оставить без комментариев.

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«Могу только сказать, что правительство Алтайского края действительно заинтересовано в сохранении и развитии парка и делает для этого все возможное», - сказал он.

UPD. Как пояснил зампредседателя правительства Алтайского края Иван Кибардин, новое учреждение создаваться не будет. Будет переформатировано существующее - Фонд имущества Алтайского края. Сегодня начальник управления имущественных отношений Елена Зинкова подписала приказ о назначении руководителя учреждения. Им стал Владислав Вакаев.

Ранее на своей странице в Facebook местный журналист Артем Кудинов сообщил, что инициативная группа «Народный парк» подала заявку в городскую администрацию с предложением включения «Изумрудного» в муниципальную программу Барнаула «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

«Как стало известно, заявка принята к рассмотрению администрацией Барнаула. Очень рассчитываем на положительный результат», - написал Кудинов.

В состав инициативной группы входят сам Кудинов, литератор Лариса Вигандт и краевед Данил Дегтярев.