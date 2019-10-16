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Парк «Изумрудный» включен в шорт-листов объектов по благоустройству на 2020 год

Новости
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В администрации Барнаула утвердили список общественных территорий, за благоустройство которых смогут проголосовать горожане. В числе объектов - парк "Изумрудный" и зеленая зона по улице Молодежная, 15 рядом с краевым Театром драмы.

25 октября состоялось заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. Был утвержден итоговый перечень общественных территорий, за которые в начале ноября барнаульцы смогут отдать свои голоса. С помощью интернет-голосования горожане выберут объекты, которые будут благоустроены в 2020 году по программе, утвержденной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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"В течение года совместно с администрациями районов был проанализирован перечень общественных территорий, который имеется на сегодняшний день, он состоит из 55 объектов. Шесть из них были благоустроены в прошлом и три в этом году. Среди оставшихся территорий общественного пользования есть объекты, попавшие в список еще на старте проекта, на сегодняшний день не вызывающие интереса жителей. Необходимо рассмотреть вопрос по их исключению. Эти территории не имеют востребованности у населения и не являются точками притяжения. Такими территориями являются спуск на улице Парфенова к коммунальному мосту и улица Цеховая,18", - прокомментировал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

Комиссией были рассмотрены предложения барнаульцев и территории для исключения из общего перечня. По итогу заседания 11 общественных территорий из изначального списка заменили на территории, предложенные жителями города, в числе которых парк "Изумрудный" и зеленая зона по улице Молодежная, 15, информирует мэрия. 

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Автор: Политсиб.ру

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