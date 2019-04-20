Субботник без пиара: «Изумрудный» под занавес осени «пережил» повторную очистку

Новости 31.10.2019 18:30 964

Очередная акция по уборке территории прошла на территории парка «Изумрудный» в Барнауле в четверг, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Участие приняли студенты Алтайского государственного колледжа, Алтайского краевого колледжа культуры и искусств и Алтайского архитектурно-строительного колледжа - всего 100 человек. Парк был очищен от мусора, листвы и веток. В работах было также задействовано 11 единиц техники. С территории собрано 500 мешков мусора.

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Последний масштабный субботник в парке прошел весной текущего года. Тогда в уборке приняли участие не только студенты и неравнодушные жители города, но и депутаты АКЗС, БГД, члены краевого правительства и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Вопрос возвращения парка к жизни обсуждается достаточно давно. Краевые власти работают над мерами по исправлению ситуации. Так, в бюджете на 2020 год предусмотрено выделение средств на благоустройства парка. Речь идет примерно о 30 млн рублей. В масштабах «Изумрудного» этого, скорее всего, будет недостаточно для проведения масштабных, а не точечных преобразований.

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Ряд мер принимает и администрация Барнаула, которая внесла парк в список общественных территорий, которые могут благоустроить в следующем году. Окончательный выбор сделают сами горожане в ходе интернет-голосования в ноябре. Об этом стало известно во время заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

В случае положительного решения речь может идти о выделении еще около 30 млн рублей.

Напомним, что курировать парк будет Фонд имущества Алтайского края, который несколько дней назад возглавил депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Тем временем барнаулец Денис Кочетков на своей странице в Facebook заметил накануне тяжелую технику в парке и высказал мысль, что землю там расчищают под посадки. Вероятно, что расчистка «Изумрудного» ведется именно для подготовки территории к зиме, после которой проведут работы по озеленению. Кочетков также обратил внимание на кипяток, который сливали в заброшенный пруд по рукаву, тянущемуся по ограде со стороны частного охранного предприятия.