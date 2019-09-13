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Афтершок за афтершоком. Новое землетрясение зарегистрировано на Алтае

Новости
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По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, накануне утром, в 11:22 местного времени возле села Акташ Республики Алтай вновь произошло землетрясение. На этот раз его магнитуда составила 3,5.

Координаты эпицентра: 50,56 градуса северной широты, 87,40 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в эпицентре: 4,1 балла по шкале MSK-64, уточняют "Новости Горного Алтая".

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Таким образом, продолжаются афтершоки на границе Онгудайского и Улаганского районов после сильного землетрясения 13 сентября, когда один за другим последовали толчки магнитудой 5,3 и 5,0 баллов.

Афтершоков довольно много, отследить все довольно трудно: так, толчок магнитудой 3,2 произошел поздно вечером 14 сентября, магнитудой 2,7 – в 3:57 ночи 14 сентября. Эпицентры землетрясений располагаются недалеко друг от друга.

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Автор: Политсиб.ру

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