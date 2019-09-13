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«Окна трещат»: жители Алтая рассказали о землетрясении

Новости
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Жители Республики Алтай рассказали о землетрясении, которое произошло около 11:10 и ощущалось почти во всех крупных населенных пунктах региона. Магнитуда подземного толчка составила 5,3 балла.

По данным Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в 39 км на северо-запад от Акташа на Айгулакском хребте, который находится на территории Онгудайского и Улаганского районов Республики Алтай. 

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Сильнее всего подземные толчки ощущались в Горно-Алтайске, а также ряде райцентров республики.

«Я в Турочаке минут 5 назад наблюдала, как зашевелилась стенка, все дверки ходуном ходили и еще минуты две все ручки болтались», - цитируют очевидцев "Новости Горного Алтая".

Также подземные толчки почувствовали жители Бийска. Они рассказали, что в высотных домах «трещали окна». Есть сообщения и из других территорий. Жители Барнаула толчки практически не почувствовали.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России пока не смогли сообщить каких-либо новых подробностей случившегося. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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Автор: Политсиб.ру

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