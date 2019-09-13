Два десятка школ и детсадов закрыли из-за угрозы землетрясения на Алтае

Новости 13.09.2019 14:20 536

Третье за сутки землетрясение, магнитуда которого составила 3,6 балла, зарегистрировано в Улаганском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи не пострадали, дороги в проезжем состоянии. Однако 12 школ и 8 детских садов решением администраций приостановили свою деятельность 13 сентября», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент во всех муниципальных образованиях работают специальные группы, которые обследуют здания и сооружения на предмет возможных повреждений из-за подземных толчков.

«Окна трещат»: жители Алтая рассказали о землетрясении Новости 13.09.2019 11:55 Магнитуда подземного толчка составила 5,3 балла 2463

Ранее сообщалось, что 13 сентября на территории Улаганского района Республики Алтай было зафиксировано два землетрясения. Одно из них магнитудой 5,3, другое - 5,1. Алтайские спасатели заявляют о том, что жертв нет.

По данным «Интерфакс-Сибирь», жители Новокузнецка в Кузбассе ощутили подземные колебания от землетрясений, которые были зафиксированы в РА, спасатели призывают горожан не паниковать.

«На территории Новокузнецка наблюдались незначительные колебания почвы. Землетрясение произошло в 178 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Сила колебаний составила примерно 4,9 магнитуды. Граждан просим не паниковать и сохранять спокойствие», - уточнили в пресс-службе управления по защите населения и территории города Новокузнецка.

Кроме того, о подземных толчках в соцсетях сообщают жители Бийска и Барнаула, а также Новосибирской области. Незначительные колебания ощутили жильцы квартир на верхних этажах высоток.