Новый инвестор направит на развитие «Бирюзовой Катуни» 150 млн рублей

Новости 06.09.2019 10:40 163

Туристическая зона «Бирюзовая Катунь» (БК) в Алтайском крае получила нового инвестора. Он намерен направить в строительство особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 150 млн рублей, пишет ТАСС.

В пресс-службе управления региона по развитию туризма и курортной деятельности отметили, что в проект резидента входит строительство спа-велнес-центра и отеля. Гостиничные комплексы вместят более 100 туристов. Сроки строительства не сообщаются.

«В августе 2019 года заключено соглашение с новым резидентом. Инвестиционный проект включает строительство отеля-велнесс-центра на 80 мест и гостиничного комплекса на 30 мест с туристической инфраструктурой. Это - ресторан, SPA-комплекс, тренажерный зал, конференц-зал и другие объекты. Объем инвестиций составит порядка 150 млн рублей», - уточнили в ведомстве.

БК создана по инициативе администрации региона - там действуют туристические комплексы, пасеки, галерея, кафе с выставочными помещениями и продолжают строительство. Алтайский край - регион активно развивающий туризм, это порядка 7% внутреннего регионального продукта. Ежегодно турпоток в регион увеличивается примерно на 5% и в 2018 году он составил 2,1 млн человек.

Счетная палата раскрыла нарушения на десятки млн рублей в деятельности «Бирюзовой Катуни» Новости 31.05.2019 14:10 В 2017 году убытки турзоны составили 67,8 млн рублей 1002

Отметим, что в июле 2018 года в «Бирюзовой Катуни» сменился гендиректор. Им стал Сергей Сошенко. Перед новым гендиректором поставили задачи обеспечить инвесторов необходимой инфраструктурой. На днях стало известно, что он претендует на должность начальника отдела развития приоритетных проектов в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Напомним, в августе арбитражный суд края удовлетворил требования управления расторгнуть соглашения с ООО «КатуньСпортСтрой» из-за существенного нарушения условий соглашения. Иными словами, резидент обязан был направить не менее 1,6 млрд рублей в развитие зоны, но туристские объекты построены не были.

В управлении по развитию туризма и курортной деятельности уверены, что расторжение соглашений с такими резидентами, скорее, играет позитивную роль в развитии БК - на освободившийся земельный участок смогут претендовать новые добросовестные инвесторы.

Сейчас на территории турзоны работает 24 инвестора с общим объемом заявленных инвестиций более 7 млрд рублей. Мест для застройки на «Бирюзовой Катуни» осталось немного: почти все площадки уже зарезервированы. Согласно последним данным, на развитие БК направлено около 5,8 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, 0,4 млрд рублей - из бюджета края, и 1,2 млрд рублей - частные инвестиции. БК за прошедшее лето посетили более 300 тысяч человек.