Счетная палата раскрыла нарушения на десятки млн рублей в деятельности «Бирюзовой Катуни»

Новости 31.05.2019 14:10 99

Счетная палата Алтайского края опубликовала итоги проверки АО «Бирюзовая Катунь» за 2016-2017 годы. Документ есть в распоряжении «Политсибру». В работе турзоны выявлено нарушений на сумму 70,2 млн рублей.

Согласно результатам финансово-хозяйственной деятельности, доходы АО в 2015 году составили 46,6 млн рублей, расходы - 97,6 млн рублей. Убыток оценивался в 51 млн. Данная тенденция нашла подтверждение и в последующем. Так, в 2016 году убыток оказался равен уже 77,6 млн рублей (доходы - 38,3 млн, расходы - 115,9 млн рублей). Наконец, в 2017 году разница между доходами (145,5 млн рублей) и расходами (213,3 млн рублей) составила 67,8 млн.

Что касается выводов СП относительно проверки финансово-хозяйственной деятельности турзоны, для АО они оказались неутешительны. Так, например, предприятие не начисляло и не предъявляло арендаторам пеню за несвоевременное внесение арендной платы, хотя на 1 января 2018 года их задолженность составляла почти полмиллиона (426,5 тысяч) рублей. Убытки оцениваются в 840,8 тысяч рублей.

Также АО не перечисляло в бюджет края доходы от предоставления в аренду участков земли за пределами озера, поскольку оформляло это как услуги по уборке территории, за несвоевременное оказание которых пеня также не начислялась. Убытки составили 1,1 млн рублей.

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Кроме того, в краевой бюджет не были перечислены доходы от аренды земельных участков, находящихся в краевой собственности. 81 % этих участков оказалось в пользовании частного лица, которое незаконно разместило на них различные объекты, в том числе, недвижимость. Убытки – 979,6 тысяч рублей.

В 2016-2017 годах «Бирюзовая Катунь» получала доход лишь от предоставления услуг рыбалки 616,3 тысячи рублей, при том, что содержала сопутствующую доходную инфраструктуру (домики, сауна, фитобочка и т. п.).

Помимо прочего, турзона предоставляла арендаторам участки, находящиеся в федеральной собственности, бесплатно при этом несла все расходы по содержанию и эксплуатации территории. Кроме того, «Бирюзовая Катунь» не пользовалась возможностью получения дохода от предоставления дополнительных услуг отдыхающим: прокат пляжного инвентаря, торговля продуктами и напитками и т. п.

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Несмотря на отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности и невыполнение плана по доходам, в 2016 году сотрудникам предприятия были выплачены премии на сумму 3,4 млн рублей. На технологические потери списана половина потребленной электроэнергии за 2016 и 2017 годы на сумму в 4 млн рублей.

Следует добавить, что материалы проверки уже переданы в краевую прокуратуру. Также Счетная палата края предложила «Бирюзовой Катуни» устранить нарушения на сумму 70,2 млн рублей.

Напомним, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» находится в краевой собственности. В турзону, созданную в 2008 году, вложено 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, еще 440,4 млн рублей направил в проект региональный бюджет, частных инвестиций привлечено около 853 млн рублей.

При этом часть уже построенных объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории БК не эксплуатируется. Причиной стала избыточная мощность инфраструктуры, не соответствующая реальным потребностям ОЭЗ.

За последние месяцы наблюдался отток резидентов из турзоны, кроме того, свои претензии к оператору особой экономической зоны предъявили налоговики. Потенциально это грозит банкротством "Бирюзовой Катуни".