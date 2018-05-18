«Бирюзовую Катунь» могут признать банкротом с подачи налоговиков

Новости 23.03.2019 8:50 670

МИФНС России № 1 по Алтайскому краю направила в арбитражный суд заявление о признании банкротом оператора особой экономической зоны — ОАО «ОЭЗ ТРТ«Бирюзовая Катунь». Сумма задолженности компании не раскрывается, однако по данным источников "Политсибру", речь может идти о нескольких млн рублей.

Дело поступило в арбитраж 21 марта, пока конкретных данных в материалах не приводится. Известно, что рассматривать иск будет судья Павел Сигарев.

Между тем согласно информации инсайдеров, судебные приставы уже частично описали имущество ОЭЗ – например, подвижную технику. Из-за этого убирать снег с территории приходится вручную. Кроме того, сотрудники особой экономической зоны якобы около трех месяцев не получают зарплату.

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Напомним, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» находится в краевой собственности. Заключением Счетной палаты России она признана экономически неэффективной. В «Бирюзовую Катунь», созданную в 2008 году, вложено 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, еще 440,4 млн рублей направил в проект региональный бюджет, частных инвестиций привлечено около 853 млн рублей.

При этом часть уже построенных объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории «Бирюзовой Катуни» не эксплуатируется. Причиной стала избыточная мощность инфраструктуры, не соответствующая реальным потребностям ОЭЗ.

В настоящее время «Бирюзовую Катунь» постепенно покидают ее резиденты. Так, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности намерено расторгнуть соглашение с ООО «Ски-комплекс», сообщил в марте руководитель ведомства Евгений Дешевых. Кроме того, в конце февраля в арбитраж поступил иск о расторжении соглашения с ООО «КатуньСпортСтрой».

«Бирюзовая Катунь» лишится еще одного резидента? Новости 05.03.2019 12:49 Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности намерено расторгнуть соглашение с ООО «Ски-комплекс» 858

Общий объем инвестиций в проект оценивался в 30 млрд руб. На территории комплекса планировался туристический поток 1,1 млн человек в год и создание 3,5 тысяч мест размещения туристов.