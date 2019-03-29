Алтайские власти погасят долги «Бирюзовой Катуни» перед налоговиками

Новости 27.03.2019 7:45 743

Власти Алтайского края договорились с УФНС поэтапно гасить долги управляющей компании особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» перед государственной налоговой службой. Об этом заявил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее «Политсибру» писал, что МИФНС России № 1 по Алтайскому краю направила в арбитражный суд заявление о признании банкротом оператора особой экономической зоны — ОАО «ОЭЗ ТРТ«Бирюзовая Катунь». По словам Дешевых, задолженность по налогам составляет порядка 5,2 млн рублей, требования предъявлены на сумму чуть более 3,1 млн рублей. Долг начал формироваться до передачи имущества и акций от акционерного общества «ОЭЗ» (Москва) в собственность Алтайского края. Сейчас процедура находится на финальной стадии.

Кроме того, как отметил начальник управления, строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ завершено. Резидентов уже подключают к сетям электроснабжения. В течение недели во внутриплощадочные сети будет запущен газ. По объектам сетей водоснабжения и водоотведения ведутся работы по адаптации к работе с малыми объемами потребления.

Управляющая компания акционерного общества «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» создана в 2008 году. Уставный капитал общества - более 1,8 млрд рублей.