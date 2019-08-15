Эксперты предсказывают вторые туры в трех регионах России, включая Республику Алтай

Новости 22.08.2019 9:30 288

В Единый день голосование выборы глав пройдут в 16 регионах. По мнению специалистов Фонда развития гражданского общества, в трех регионах возможен второй тур. А именно это касается выборов в Астраханской, Вологодской областях и Республике Алтай. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Кроме того, эксперты полагают, что список можно дополнить Волгоградской областью.

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В части доклада, посвященной врио губернатора Республики Алтай Олегу Хорохордину, говорится о его трудностях при работе в условиях «тяжелого наследия» его предшественника – Александра Бердникова, набравшего в 2014 году 50,63%. Тогда также сохранялся сильный риск второго тура.

Основным оппонентом Хорохордина называют первого секретаря реготделения КПРФ Виктора Ромашкина, ныне депутата горсобрания. По мнению авторов исследования, Ромашкин способен «консолидировать значительную часть оппозиционного электората».

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8 сентября в 16 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, это Санкт-Петербург, Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский и Старопольской края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области.



Везде баллотируются врио губернаторов, назначенные президентом России Владимиром Путиным.