На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур

Новости 30.07.2019 9:35 437

Федеральные эксперты полагают, что выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября, не обойдутся без второго тура.

Как сообщает РБК, согласно расчетам экспертной сети «Давыдов индекс», пятеро из 16 глав регионов, которые идут на выборы в Единый день голосования, могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре.

Так, временно исполняющему обязанности главы Горного Алтая Олегу Хорохордину политологи предсказывают 47% голосов; Андрею Бочарову (Волгоградская область) — 44%; Валерию Лимаренко (Сахалин) — 43%; Олегу Кувшинникову (Вологодская область) - 42%, а Игорю Бабушкину (Астраханская область) — 41%.

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Эксперты, с одной стороны, объясняют такой прогноз в отношении указанных персон усталостью избирателей от уже имеющихся губернаторов, а с другой - «неукорененностью варягов», которые осуществляют руководство с приставкой врио Республикой Алтай, Сахалином и Астраханской областью.

Ранее «Политсибру» также сообщал, что сибирские эксперты склонны полагать – Олег Хорохордин находится в зоне риска. Новосибирский политолог Алексей Мазур, говоря о врио главы Горного Алтая, отмечал: «Олег Хорохордин находится в зоне риска по показателю избираемости. Основания для этого тезиса действительно есть. Во-первых, у него невысокий рейтинг, во-вторых, в Горном Алтае достаточно высокий уровень протестного голосования».

О высокой вероятности второго тура на выборах высказывался и барнаульский политолог Константин Лукин.

Напомним, что выборы главы Республики Алтай состоятся 8 сентября, в единый день голосования. Эта кампания совпадет с выборами регионального парламента.