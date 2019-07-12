Коренные алтайцы призвали к протестному голосованию на выборах главы республики

Новости 15.08.2019 10:15 151

Участники общественного движения «Алтай Курултай», куда входят представители алтайских родов, выступили с призывом к избирателям голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Об этом пишем «Коммерсант».

Их позиция мотивирована тем, что ни одного коренного алтайца не будет в составе участников на выборах главы Республики Алтай. Все коренные претенденты на пост главы региона не смогли пройти муниципальный фильтр. Среди несостоявшихся кандидатов были бизнес-омбудсмен региона Леонид Ефимов, директор ООО «Борозок» Мерген Теркин, гендиректор «Алтай глобал инжиниринг» Александр Транов и руководитель реготделения «Зеленых» Александр Чеконов.

«Это стало последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения. В последнее время власть региона игнорирует коренное население, не решает вопросы, которые ставит перед властью "Алтай Курултай"»,— сказал глава правления «Алтай Курултай», член общественного совета при главе республики Алтай по межнациональным и межрегиональным отношениям Василий Кудирмеков.

Кроме того, действующее руководство региона не занимается вопросами идентичности населения республики и не дает вернуть в школы обязательное изучение алтайского языка.

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Политологи заявили о том, что такой поворот стал неожиданным из-за устоявшегося мнения о разобщенности коренного электората. Константин Лукин отмечает, что недопуск коренных алтайцев на выборы главы республики «сыграл роль детонатора».

«Они вынужденно объединились, потому что посчитали недопуск нарушением и оскорблением себя как народа. Риск протестного голосования в регионе сегодня высок, учитывая то, что родоплеменные отношения у коренного населения очень сильны».

Если голосование дойдет до второго тура, то Хорохордин будет иметь дело со своим главным конкурентом – коммунистом Виктором Ромашкиным, который много лет живет в Республике Алтай и владеет алтайским языком, говорит Лукин.

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Региональное общественное движение (РОД) «Алтай Курултай» в Республике Алтай призывает пойти по такому же пути на грядущих выборах депутатов Госсобрания – Эл Курултая.

РОД «Алтай Курултай» было создано в 2013 году, оно объединяет представителей всех алтайских родов. Состоит из правления Тес Терго, в которое входят зайсаны, имеющие право говорить от имени своего рода, Аймак Башчи, говорящий от имени районов республики и всенародно избранного Эл Башчи — лидера данной организации.



Коренные жители составляют 34% от общего населения республики.



Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Госсобрание — Эл Курултай пройдут 8 сентября. За пост главы республики будут бороться представители трех партий: действующий врио губернатора Олег Хорохордин («Единая Россия»), депутат Госсобрания Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР).