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Коренные алтайцы призвали к протестному голосованию на выборах главы республики

Новости
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Участники общественного движения «Алтай Курултай», куда входят представители алтайских родов, выступили с призывом к избирателям голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Об этом пишем «Коммерсант».

Их позиция мотивирована тем, что ни одного коренного алтайца не будет в составе участников на выборах главы Республики Алтай. Все коренные претенденты на пост главы региона не смогли пройти муниципальный фильтр. Среди несостоявшихся кандидатов были бизнес-омбудсмен региона Леонид Ефимов, директор ООО «Борозок» Мерген Теркин, гендиректор «Алтай глобал инжиниринг» Александр Транов и руководитель реготделения «Зеленых» Александр Чеконов.

«Это стало последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения. В последнее время власть региона игнорирует коренное население, не решает вопросы, которые ставит перед властью "Алтай Курултай"»,— сказал глава правления «Алтай Курултай», член общественного совета при главе республики Алтай по межнациональным и межрегиональным отношениям Василий Кудирмеков.

Кроме того, действующее руководство региона не занимается вопросами идентичности населения республики и не дает вернуть в школы обязательное изучение алтайского языка.

Политический дуплет: эксперты о непредсказуемости выборов в Горном Алтае

Политический дуплет: эксперты о непредсказуемости выборов в Горном Алтае

Мнения

Что станет лейтмотивом для 8 сентября в регионе – договоренности или бескомпромиссная борьба

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Политологи заявили о том, что такой поворот стал неожиданным из-за устоявшегося мнения о разобщенности коренного электората. Константин Лукин отмечает, что недопуск коренных алтайцев на выборы главы республики «сыграл роль детонатора».

«Они вынужденно объединились, потому что посчитали недопуск нарушением и оскорблением себя как народа. Риск протестного голосования в регионе сегодня высок, учитывая то, что родоплеменные отношения у коренного населения очень сильны».

Если голосование дойдет до второго тура, то Хорохордин будет иметь дело со своим главным конкурентом – коммунистом Виктором Ромашкиным, который много лет живет в Республике Алтай и владеет алтайским языком, говорит Лукин.

На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур

На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур

Новости

Согласно выкладкам экспертной сети «Давыдов Индекс», врио главы республики в первом туре наберет около 47% голосов

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Региональное  общественное движение (РОД) «Алтай Курултай» в Республике Алтай призывает пойти по такому же пути на грядущих выборах депутатов Госсобрания – Эл Курултая.

РОД «Алтай Курултай» было создано в 2013 году, оно объединяет представителей всех алтайских родов. Состоит из правления Тес Терго, в которое входят зайсаны, имеющие право говорить от имени своего рода, Аймак Башчи, говорящий от имени районов республики и всенародно избранного Эл Башчи — лидера данной организации.

Коренные жители составляют 34% от общего населения республики.

Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Госсобрание — Эл Курултай пройдут 8 сентября. За пост главы республики будут бороться представители трех партий: действующий врио губернатора Олег Хорохордин («Единая Россия»), депутат Госсобрания Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР).

Автор: Политсиб.ру