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Путин наградил председателя Счетной палаты Барнаула

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Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного экономиста РФ председателю счетной палаты Барнаула Ольге Магель.

«За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу», – гласит текст документа.

Тем же указом награждены еще несколько жителей Алтайского края. Так, знак отличия «За безупречную службу ХХХ лет» получила Оксана Мерзликина – главбух регионального Минсоцзащиты. Аналогичная награда – знак «За безупречную службу ХХV лет» досталась Наталье Брытковой – замглавы администрации Индустриального района Барнаула.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден хормейстер культурно-досугового центра «Космос» в Новоалтайске Валерий Денисов. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено тренеру барнаульской спортшколы олимпийского резерва №2 Николаю Гладских.

Владимир Путин наградил Виталия Снесаря «за заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил Виталия Снесаря «за заслуги перед Отечеством»

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Тем же указом машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Игорю Михайленко присвоено почетное звание

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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