Путин наградил председателя Счетной палаты Барнаула

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного экономиста РФ председателю счетной палаты Барнаула Ольге Магель.
«За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу», – гласит текст документа.
Тем же указом награждены еще несколько жителей Алтайского края. Так, знак отличия «За безупречную службу ХХХ лет» получила Оксана Мерзликина – главбух регионального Минсоцзащиты. Аналогичная награда – знак «За безупречную службу ХХV лет» досталась Наталье Брытковой – замглавы администрации Индустриального района Барнаула.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден хормейстер культурно-досугового центра «Космос» в Новоалтайске Валерий Денисов. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено тренеру барнаульской спортшколы олимпийского резерва №2 Николаю Гладских.
Тем же указом машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Игорю Михайленко присвоено почетное звание