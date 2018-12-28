Владимир Путин наградил Виталия Снесаря «за заслуги перед Отечеством»

Новости 05.11.2019 17:50 925

Зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь, а также глава Благовещенского района Андрей Гинц и руководитель ЗАТО Сибирский Сергей Драчев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по приказу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил председатель правления Каменского городского отделения Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общественной общероссийской организации «Союз ветеранов Афганистана» Константин Рябов.

Тем же указом машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Игорю Михайленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». В Указе отмечено, что этой награды железнодорожник из Алтайского края удостоен за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.