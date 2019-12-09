Пользователи сотовой связи назвали главный критерий выбора оператора

Новости 06.12.2019 17:15 312

По результатам исследования агентства AC&M, подавляющему большинству абонентов достаточно скорости до 7 Мб/сек, чтобы смотреть потоковое видео, слушать музыку или скачивать небольшие видеоролики за несколько секунд. При этом две трети опрошенных не смогли назвать скорость интернета со своих устройств, потому что даже не задумываются об этом.

Отвечая на вопрос «Что такое качество мобильной связи для вас сегодня?», 82% называют качество мобильного интернета, которое определяется стабильностью работы сети и равномерным покрытием современных стандартов связи.

42% считают, что приоритет при выборе сети – покрытие стандарта LTE.

Сеть LTE полностью удовлетворяет потребность абонентов пользоваться мессенджерами, соцсетями, играть онлнай, смотреть видео и т.д., где и когда ему удобно.

Этот стандарт стал синонимом не только качества мобильного интернета, но и качества мобильной связи в целом.

В опросе участвовали абоненты всех крупнейших операторов, активные пользователи мобильного интернета и владельцы смартфонов в шести российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Красноярск.

Что касается удовлетворенности качеством связи в Москве, Красноярске и Новосибирске лидером стала МТС; в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону – Tele2, в Самаре – МегаФон.