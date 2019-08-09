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Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве

Новости
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Барнаульский художник и фотограф пропал в столице. Последний раз его видели в Москве на Съезде Союза фотохудожников. Это было 16 ноября. На следующий день у него были билеты на самолет до Барнаула. Однако на рейс Волобуев не прибыл.

Найденную недавно беременную жительницу Барнаула вновь объявили в розыск

Найденную недавно беременную жительницу Барнаула вновь объявили в розыск

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Беременная женщина вновь пропала 7 августа

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С того времени его телефон не доступен, пишет паблик «Союз фотохудожников России» во «ВКонтакте». Коллеги просят сделать максимальный репост записи и помочь в поиске художника. С информацией о его местонахождении можно позвонить по телефону «112».

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Автор: Политсиб.ру

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