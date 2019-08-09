Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве

Новости 23.11.2019 14:19 133

Барнаульский художник и фотограф пропал в столице. Последний раз его видели в Москве на Съезде Союза фотохудожников. Это было 16 ноября. На следующий день у него были билеты на самолет до Барнаула. Однако на рейс Волобуев не прибыл.

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С того времени его телефон не доступен, пишет паблик «Союз фотохудожников России» во «ВКонтакте». Коллеги просят сделать максимальный репост записи и помочь в поиске художника. С информацией о его местонахождении можно позвонить по телефону «112».