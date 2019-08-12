Найденную недавно беременную жительницу Барнаула вновь объявили в розыск

Новости 09.08.2019 7:40 487

В среду, 7 августа волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о том, что ранее найденная 30-летняя Марина Мазунова вновь пропала. По сообщению волонтеров, женщина направилась из медицинского учреждения в неизвестном направлении. На ней были лишь халат и тапочки.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, волосы русые до плеч, глаза зеленые.

Была одета в красный халат с мелким рисунком и белые тапочки.

Особые приметы пропавшей: женщина находится на последнем месяце беременности, наличие сильной пигментации.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52.