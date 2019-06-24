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Бывший бийский депутат Евгений Корчагин собрался переехать в США?

Новости
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Бывший депутат Бийской гордумы Евгений Корчагин, нашумевший своими акциями и оппозиционными заявлениями, может продолжить свою жизнь в США – по данным «Бийского рабочего» в данный момент он находится за океаном.

Издание ссылается на слова друга Евгения Корчагина Николая Знагована, который заявил: «Не далее как вчера мне позвонил тесть Евгения Корчагина, с которым мы знакомы уйму лет. Семья хранила молчание из-за беспокойства за судьбу и здоровье дочери и малолетних детей, которые уехали с отцом. Корчагин с семьей находятся в США, проходят карантин».

Также он уточнил, что политик из Бийска якобы выехал за пределы России через одну из стран Прибалтики.

Чем прославился «исчезнувший» бийский экс-депутат Евгений Корчагин

Чем прославился «исчезнувший» бийский экс-депутат Евгений Корчагин

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Еще в мае Корчагин заявил, что ему угрожают и пропал

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Пользователи Сети, комментирующие политическую жизнь Бийска и Алтая в целом, уже выдвигают предположения, что Корчагин намерен остаться в Штатах, попросив политического убежища.

Напомним, что Евгений Корчагин прославился своими оппозиционными акциями и громкими заявлениями в Бийске. Снискав довольно скандальную известность, он при этом лишился мандата депутата гордумы вследствие непредоставления данных о доходах. Весной этого года Корчагин заявил об угрозах в свой адрес и «пропал» для широкой общественности.

Коллеги исключили Евгения Корчагина из числа бийских депутатов

Коллеги исключили Евгения Корчагина из числа бийских депутатов

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Евгения Корчагина исключили из депутатов бийской городской думы. Это стало следствием непредоставления данных о доходах за минувший год

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Автор: Политсиб.ру

Фото: sibreal.org