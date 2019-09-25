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Лишь в Чечне и Тыве пенсионерам работается хуже, чем на Алтае

Новости
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Республика Алтай вошла в тройку антилидеров рейтинга российских регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Исследование накануне опубликовало «РИА Новости». Результаты свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах характеризуется достаточно высокой неоднородностью.

Наихудшими территориями для трудящихся пенсионеров стали национальные республики: Алтай – 77 место, Чечня – 78 и Тыва – 79. Ситуация несколько лучше, но все же достаточно сложная, еще в четырех регионах: Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Хакасии и Магаданской области.

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Между тем Алтайский край среди сибирских регионов показал один из лучших результатов, уступив лишь Новосибирской области. Территории, входящие в СФО, заняли следующие строки рейтинга:

  • Новосибирская область – 32;
  • Алтайский край – 50;
  • Иркутская область – 51;
  • Кузбасс – 56;
  • Красноярский край – 60;
  • Томская область – 65;
  • Хакасия – 73;
  • Республика Алтай – 77;
  • Тыва – 79.
Отметим, что Мурманская, Омская и Тамбовская области, а также Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия в рейтинг не включены из-за отсутствия необходимых данных. 
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Первые места в рейтинге, как и год назад, занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. Эксперты считают, что возможности для работы пенсионеров здесь находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами.

Помимо двух столиц в первую десятку входят Ленинградская область, Подмосковье, Белгородская область, Курская область, Калужская область, Татарстан, Воронежская область и Севастополь.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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