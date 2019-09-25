Лишь в Чечне и Тыве пенсионерам работается хуже, чем на Алтае

Республика Алтай вошла в тройку антилидеров рейтинга российских регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Исследование накануне опубликовало «РИА Новости». Результаты свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах характеризуется достаточно высокой неоднородностью.
Наихудшими территориями для трудящихся пенсионеров стали национальные республики: Алтай – 77 место, Чечня – 78 и Тыва – 79. Ситуация несколько лучше, но все же достаточно сложная, еще в четырех регионах: Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Хакасии и Магаданской области.
В среднем размер пенсии в России составляет 14,2 тысячи рублей в месяц
Между тем Алтайский край среди сибирских регионов показал один из лучших результатов, уступив лишь Новосибирской области. Территории, входящие в СФО, заняли следующие строки рейтинга:
Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 6,6 процента в 2020 году
Первые места в рейтинге, как и год назад, занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. Эксперты считают, что возможности для работы пенсионеров здесь находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами.
Помимо двух столиц в первую десятку входят Ленинградская область, Подмосковье, Белгородская область, Курская область, Калужская область, Татарстан, Воронежская область и Севастополь.