Лишь в Чечне и Тыве пенсионерам работается хуже, чем на Алтае

Новости 19.11.2019 8:45 302

Республика Алтай вошла в тройку антилидеров рейтинга российских регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Исследование накануне опубликовало «РИА Новости». Результаты свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах характеризуется достаточно высокой неоднородностью.

Наихудшими территориями для трудящихся пенсионеров стали национальные республики: Алтай – 77 место, Чечня – 78 и Тыва – 79. Ситуация несколько лучше, но все же достаточно сложная, еще в четырех регионах: Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Хакасии и Магаданской области.

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Между тем Алтайский край среди сибирских регионов показал один из лучших результатов, уступив лишь Новосибирской области. Территории, входящие в СФО, заняли следующие строки рейтинга:

Новосибирская область – 32;

Алтайский край – 50;

Иркутская область – 51;

Кузбасс – 56;

Красноярский край – 60;

Томская область – 65;

Хакасия – 73;

Республика Алтай – 77;

Тыва – 79.

Отметим, что Мурманская, Омская и Тамбовская области, а также Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия в рейтинг не включены из-за отсутствия необходимых данных.

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Первые места в рейтинге, как и год назад, занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. Эксперты считают, что возможности для работы пенсионеров здесь находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами.

Помимо двух столиц в первую десятку входят Ленинградская область, Подмосковье, Белгородская область, Курская область, Калужская область, Татарстан, Воронежская область и Севастополь.