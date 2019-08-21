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Стал известен средний размер пенсии в 2020 году

Новости
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Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 6,6 процента в 2020 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По стране ее средний размер составит 16 400 рублей. В Алтайском крае этот показатель ниже. В 2018 году средняя пенсия составляла 12 825 рублей. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2019 года составит 3,8 процента.

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Социальные пенсии в 2020 году обещают повысить на семь процентов. Повышение пенсии на такие проценты анонсировали еще в 2019 году после реформы, приведшей к повышению пенсионного возраста. План повышения пенсий опубликован до 2024 года, дальше ожидаются повышения чуть превышающие размер инфляции.

В 2020 индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,6 процента. В 2021 году — 6,3 процента, в 2022-м — 5,9 процента, в 2023 году — 5,6 процента, в 2024-м — 5,5 процента. Рост пенсий будет вступать в силу с 1 января каждого года. Повышение пенсионного возраста, начатое в 2019 году, пройдет постепенно. Возраст выхода на пенсию будут поэтапно повышать, пока этот показатель не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

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Автор: Политсиб.ру

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