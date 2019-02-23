Около 78 тысяч жителей Алтайского края затронет апрельская индексация пенсий

Новости 26.03.2019 10:45 229

Апрельская индексация пенсий коснется 77 тыс. 766 жителей Алтайского края. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексируют на 2% с 1 апреля настоящего года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в крае повысят пенсии военнослужащих и членов их семей; участников Великой Отечественной войны; людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Минтруд РФ собирается поднять соцпенсии на 2% с 1 апреля Новости 23.02.2019 17:45 Средний размер социальной пенсии должен увеличиться на 182 рубля 570

С 1 апреля на 288 рублей увеличится средний размер пенсии детей-инвалидов и составит 14 тыс. 705 рублей. К пенсии инвалидов с детства первой группы добавят 292 рубля. В итоге, размер пенсии составит 14 тыс. 900 рублей.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 270 рублей - до 13 тыс. 746 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 232 рубля - до 11 тыс. 852 рублей.

Для граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, пенсия вырастет на 346 рублей и составит в среднем 17 тыс. 652 рубля.

Алтайское отделение ПФР отметило, что в регионе расходы на индексацию социальных пенсий и пенсий по гособеспечению составят более 15 миллионов рублей в месяц или более 141 млн рублей до этого конца года.

Напомним, социальные пенсии и пенсии по гособеспечению повышают ежегодно с 1 апреля, по индексу роста прожиточного минимума пенсионера. В прошлом году прожиточный минимум пенсионера составил 8 тыс. 483 рубля, годом раньше он был 8 тыс. 315 рублей. Таким образом, за 2018 год этот показатель вырос на 2%.