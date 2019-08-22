Алтайским труженикам сохранят надбавку к пенсии при переезде в город?

Новости 21.08.2019 17:20 377

Краевые депутаты рассмотрят законодательную инициативу по внесению изменений в статью «О страховых пенсиях». Об этом в ходе интернет-конференции рассказала председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Как отмечает пресс-служба Заксобрания, за работу в сельском хозяйстве продолжительностью 30 лет и более предусматривается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% на весь период проживания пенсионеров в сельской местности.

Так, по состоянию на 1 января 2019 года, размер такой доплаты для пенсионеров по старости и инвалидов первой и второй группы составляет 1333 рублей, для инвалидов третьей группы - 667 рублей.

«К сожалению, при выезде пенсионеров, работавших в сельском хозяйстве, из сельской местности такие выплаты прекращаются. Эта норма предусмотрена действующим законодательством», - пояснила Татьяна Ильюченко. Она обратила внимание, что пенсионеры также лишаются данной надбавки и при преобразовании сельских населенных пунктов в городские.

По словам Ильюченко, переезд в большинстве своем обусловлен объективными причинами. «Граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких. А вопросы преобразования населенных пунктов не зависит от желания пенсионеров», - уверена Ильюченко.

Парламентарии предлагают устанавливать пенсионерам, отработавшим 30 и более лет в сельском хозяйстве, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности независимо от места их проживания. Законодательную инициативу депутаты краевого парламента обсудят на ближайшей сессии 29 августа.

Если парламентарии поддержат документ, он будет направлена на рассмотрение в правительство РФ и Госдуму.