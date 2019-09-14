Названы регионы России с самыми высокими и низкими пенсиями

Новости 25.09.2019 19:06 393

Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер составляет 24,3 тысячи рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные в Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года.

Немного меньше пенсии, чем в Чукотском автономном округе, у жителей Магаданской области – 21,6 тысяч рублей. Похвастаться пособиями могут в Камчатском крае – 21,2 тысяч рублей, в Мурманской области и Якутии – около 19 тысяч рублей.

Важно отметить, что в среднем размер пенсии в России составляет 14,2 тысячи рублей в месяц.

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Любопытно, что до этого показателя не дотягивают некоторые регионы нашей страны. Например, в Дагестане - около 10,9 тысяч рублей. Немногим больше размеры выплат в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - 11 и 11,9 тысяч рублей соответственно.

Добавим, ранее негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка назвал уровень дохода для комфортной жизни на пенсии. Согласно анализу, для этого доход человека по окончании трудовой деятельности должен остаться на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.