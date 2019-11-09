Алтайский край рискует отдать первое место по производству сыра Подмосковью

Подмосковье рассчитывает занять лидерскую позицию среди регионов России по производству сыра.
Таким образом, Московская область может обойти Алтайский край по производству сыров, сейчас регион по этому показателю занимает второе место в стране, пишет РИАМО со ссылкой на слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Воробьев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и отметил, что в регионе растет производство сыров.
«Мы вторые в стране по сыру. Я очень надеюсь, что та программа, которая принята, позволит нам обойти Алтайский край», - прокомментировал губернатор.
По его словам, Московская область также должна выйти на первое место по выращиванию сельскохозяйственных культур в закрытом грунте.
Добавим, за два года в регионе в строй войдут четыре объекта создаваемого сейчас сырного кластера. Общий объем производства составит 15 тысяч тонн сыра в год – четверть всего объема такой продукции в России.