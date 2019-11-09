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Алтайский край рискует отдать первое место по производству сыра Подмосковью

Новости
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Подмосковье рассчитывает занять лидерскую позицию среди регионов России по производству сыра.

Таким образом, Московская область может обойти Алтайский край по производству сыров, сейчас регион по этому показателю занимает второе место в стране, пишет РИАМО со ссылкой на слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Воробьев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и отметил, что в регионе растет производство сыров.

«Мы вторые в стране по сыру. Я очень надеюсь, что та программа, которая принята, позволит нам обойти Алтайский край», - прокомментировал губернатор.

По его словам, Московская область также должна выйти на первое место по выращиванию сельскохозяйственных культур в закрытом грунте.

Добавим, за два года в регионе в строй войдут четыре объекта создаваемого сейчас сырного кластера. Общий объем производства составит 15 тысяч тонн сыра в год – четверть всего объема такой продукции в России.

Автор: Политсиб.ру

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