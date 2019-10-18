Самовыдвиженцы забрали несколько мандатов у ЕР на выборах в Алтайском крае

В воскресенье, 27 октября, состоялись выборы в Кузьминском и Ребрихинском сельсоветах в Змеиногорском и Ребрихинском районах, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Алтайского края.
На выборах в Совет народных депутатов Ребрихинского сельсовета победу одержали как кандидаты от «Единой России», так и самовыдвиженцы. Выборы прошли по четырем многомандатным избирательным округам, за победу боролись 28 кандидатов, замещению по итогам голосования подлежали 15 депутатских мандатов. Явка составила 14,8%.
В выборах по многомандатному избирательному округу №1 наибольший процент голосов был отдан за кандидатов: Галина Кремнева («Единая Россия»), Наталья Попова («Единая Россия»), Николай Струков («Единая Россия»), Юлия Фролова («Единая Россия»).
По многомандатному избирательному округу №2 победу одержали кандидаты: Максим Башкатов («Единая Россия»), Владимир Родин («Единая Россия»), Наталья Мишина (самовыдвижение).
На выборы в сельсоветы снова заявились кандидаты от "партии власти", ЛДПР и несколько самовыдвиженцев
Что касается многомандатного избирательного округа №3, то наибольшую поддержку избирателей здесь получили: Василий Новичков («Единая Россия»), Константин Сопов («Единая Россия»), Сергей Шурыгин («Единая Россия»), Оксана Лещенко (самовыдвижение), Василий Райспих (самовыдвижение).
Депутатами по многомандатному избирательному округу №4 стали: Надежда Авдонькина («Единая Россия»), Надежда Машкина («Единая Россия»), Виталий Куприянов (самовыдвижение).
Таким образом, сельсовет Ребрихинского района будет состоять из 11 единороссов и четырех самовыдвиженцев. В выборах также принимали участие трое кандидатов от ЛДПР, но для получения мандатов им не хватило поддержки населения.
Все мандаты отошли самовыдвиженцам
Разгромную победу одержали кандидаты от ЕР в Кузьминском сельсовете Змеиногорского района. Все 11 мандатов завоевали кандидаты от «партии власти». За победу боролись 12 кандидатов. Средняя явка избирателей составила 26,56%.
Наибольшую поддержку избирателей получили кандидаты: Любовь Анненкова, Андрей Беккер, Виктор Васильев, Елена Гладышева, Лариса Коновалова, Валерий Котин, Анна Павлова, Александр Рощупкин, Оксана Рощупкина, Людмила Сухова и Роман Федоринов.
Изначально на выборы выставили свои кандидатуры 12 членов «Единой России», и один - от ЛДПР. Таким образом сельсовет теперь полностью укомплектован депутатами-единороссами.
Любопытно, что при подсчете голосов на участке в Ребрихинском районе был обнаружен бюллетень, на котором избиратель написал целое послание с критикой местной власти. Его адресат - глава администрации Ребрихинского сельсовета Михаил Селиванов.