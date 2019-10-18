Самовыдвиженцы забрали несколько мандатов у ЕР на выборах в Алтайском крае

Новости 28.10.2019 10:20 517

В воскресенье, 27 октября, состоялись выборы в Кузьминском и Ребрихинском сельсоветах в Змеиногорском и Ребрихинском районах, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Алтайского края.

На выборах в Совет народных депутатов Ребрихинского сельсовета победу одержали как кандидаты от «Единой России», так и самовыдвиженцы. Выборы прошли по четырем многомандатным избирательным округам, за победу боролись 28 кандидатов, замещению по итогам голосования подлежали 15 депутатских мандатов. Явка составила 14,8%.

В выборах по многомандатному избирательному округу №1 наибольший процент голосов был отдан за кандидатов: Галина Кремнева («Единая Россия»), Наталья Попова («Единая Россия»), Николай Струков («Единая Россия»), Юлия Фролова («Единая Россия»).

По многомандатному избирательному округу №2 победу одержали кандидаты: Максим Башкатов («Единая Россия»), Владимир Родин («Единая Россия»), Наталья Мишина (самовыдвижение).

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Что касается многомандатного избирательного округа №3, то наибольшую поддержку избирателей здесь получили: Василий Новичков («Единая Россия»), Константин Сопов («Единая Россия»), Сергей Шурыгин («Единая Россия»), Оксана Лещенко (самовыдвижение), Василий Райспих (самовыдвижение).

Депутатами по многомандатному избирательному округу №4 стали: Надежда Авдонькина («Единая Россия»), Надежда Машкина («Единая Россия»), Виталий Куприянов (самовыдвижение).

Таким образом, сельсовет Ребрихинского района будет состоять из 11 единороссов и четырех самовыдвиженцев. В выборах также принимали участие трое кандидатов от ЛДПР, но для получения мандатов им не хватило поддержки населения.

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Разгромную победу одержали кандидаты от ЕР в Кузьминском сельсовете Змеиногорского района. Все 11 мандатов завоевали кандидаты от «партии власти». За победу боролись 12 кандидатов. Средняя явка избирателей составила 26,56%.

Наибольшую поддержку избирателей получили кандидаты: Любовь Анненкова, Андрей Беккер, Виктор Васильев, Елена Гладышева, Лариса Коновалова, Валерий Котин, Анна Павлова, Александр Рощупкин, Оксана Рощупкина, Людмила Сухова и Роман Федоринов.

Изначально на выборы выставили свои кандидатуры 12 членов «Единой России», и один - от ЛДПР. Таким образом сельсовет теперь полностью укомплектован депутатами-единороссами.

Любопытно, что при подсчете голосов на участке в Ребрихинском районе был обнаружен бюллетень, на котором избиратель написал целое послание с критикой местной власти. Его адресат - глава администрации Ребрихинского сельсовета Михаил Селиванов.