Оппозиция перестала выдвигаться на выборы в сельсоветы Алтайского края. Почему?

Новости 18.10.2019 13:20 1599

Выборы депутатов в два крупных сельсовета пройдут в Алтайском крае 27 октября. Речь идет о Ребрихинском и Змеиногорском районах. Информация опубликована на сайте краевой Избирательной комиссии.

Совет депутатов Кузьминского сельсовета

Выборы будут проходить по единственному многомандатному округу (11 мандатов – прим. «Политсибру»). В списке кандидатов - 12 человек. Все, кроме одного (ЛДПР) представляют местное отделение партии «Единая Россия». Обращает на себя внимание, что среди претендентов нет не только коммунистов и эсеров, но и самовыдвиженцев.

Среди кандидатов от ЕР фигурируют три водителя, два педагога, две заведующих ФАПами, звукооператор и другие.

Отметим, в сельсовете проживает 911 потенциальных избирателей.

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Ребрихинский сельсовет

Здесь выборы должны быть более интригующими. Депутатские мандаты будут разыграны по четырем многомандатным округам (разыгрывается 15 мест). Свои кандидатуры выдвинули 15 членов «Единой России», трое от ЛДПР и 10 самовыдвиженцев. Изначально от либерал-демократов было четыре кандидата, но позже один претендент выбыл.

По первому округу борьба будет идти за четыре мандата. Выбирать жители станут между единороссами (4 кандидата), либерал-демократом и самовыдвиженцем. На втором округе за три мандата поборются три единоросса, один от ЛДПР и трое независимых кандидатов. Третий округ - самый представительный: здесь предстоит выбрать пять человек. Своих кандидатов выдвинула «партия власти» (5 претендентов) и трое пошли как самовыдвиженцы. Последний, четвертый округ, располагает тремя мандатами, на которые претендуют три единоросса, три самовыдвиженца и один «жириновец».

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Отсутствие привычной альтернативы для населения?

Любопытно, что другие парламентские партии в последнее время не проявляют должной активности на выборах в малых и крупных селах. Назревает вопрос о прохождении муниципального фильтра на будущих губернаторских выборах в 2023 году. Для его успешного преодоления необходима поддержка местных депутатов. Не выдвигая своих кандидатов, оппозиция не сможет рассчитывать в будущем на необходимое число мундепов.

В бюро совета реготделения партии «Справедливая Россия» на вопрос «Политсибру» об отсутствии кандидатов на предстоящих 27 октября выборах пояснили, что "стараются ответственно и тщательно осуществлять подбор кандидатов, а не участвовать в выборах ради выборов".

В крайкоме КПРФ пояснили, что не выдвинули кандидатов "в связи с их отсутствием".

Таким образом, доминирование народных избранников от ЕР может привести к тому, что КПРФ и «Справедливая Россия» будут вынуждены договариваться с «партией власти» о поддержке в будущем.