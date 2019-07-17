ДК им.Смолова: как идет ремонт в алтайском Доме культуры на деньги футболиста

Новости 20.09.2019 11:23 236

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов внес 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае. По данным «КП-Барнаул», накануне начат долгожданный ремонт.

Стало известно, что администрация получила перевод футболиста, закупила весь необходимый для ремонта крыши материал и уже начала демонтаж старой конструкции.

«Сегодня третий день, как начали ремонт. Мы не должны подвести Россию! Мы ответственны перед всей страной», – прокомментировала глава сельсовета Галина Шуллер. По ее словам, все работы выполняются своими силами. Предполагается, что ремонт может занять около двух недель, определенных сроков сдачи объекта нет.

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Ранее сообщалось, что пожертвование футболист сделал в эфире шоу Comment Out с участием певицы Ольги Бузовой. Одним из заданий, которое выпало на долю спортсмена, был перевод 400 тысяч рублей на ремонт сельского Дома культуры в Алтайском крае.

Добавим, одним из «бонусов», который получил меценат – это именная табличка на здании Дома культуры. После того, как ремонт завершится, его официальное название будет звучать как «Дом культуры имени Федора Смолова».

После завершения ремонта футболисту отправят приглашение на торжественное открытие обновленного ДК.