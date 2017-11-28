Меценат Смолов. Как и на что жители Алтая собирают деньги в сети?

Новости 17.07.2019 13:50 272

Накануне нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов внес 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае. Сбор средств проводился через платформу Boomstarter. «Политсибру» ознакомился с другими проектами в Алтайском крае, размещавшимися на краудфандинговых площадках Boomstarter и Planeta.ru.

Boomstarter

Несколько проектов мы обнаружили на Boomstarter: четыре в Барнауле (3 завершено) и один в Бийске. Здесь необходимо отметить плохо реализованный поиск, который позволяет отслеживать только отдельные населенные пункты - весь регион посмотреть нельзя.

В Барнауле нашлось четыре проекта. 70 тысяч рублей собрала группа «Ноль три» на запись альбома. Участвовало 42 спонсора. На козью ферму 14 спонсоров дали 0,5 млн рублей, на социальную пекарню при ферме два спонсора внесли 390 тысяч рублей. Для пожилых людей здесь будет действовать специальная цена — 20 рублей за свежий хлеб и 15 рублей за суточный (450 г).

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Проект пасеки с колодами вместо ульев оказался менее успешен – до его завершения осталось 4 дня, а из требующихся 800 тысяч рублей собрано всего 500 рублей, внесенных двумя спонсорами.

Бийский проект товарообменника с собственной криптовалютой собрал еще меньше – 200 рублей из необходимых 480 тысяч. Сбор бессрочный.

Planeta.ru

Ресурс Planeta.ru гораздо востребованнее – здесь представлено 14 проектов из Алтайского края, пять из которых завершено. 9 из 14 проектов – это творческие начинания: съемки фильмов, постановка пьесы, издание календарей, открыток, альбомов, организация концертов и даже один интернет-канал.

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Два проекта – экологические. Авторы одного из них в 2014 году собирали деньги на стипендии студентам института ISE, обучающего созданию экопоселений, экодеревень, городских экоструктур. Информации об институте мало, часть ссылок ведет в никуда, часть – на англоязычные ресурсы. Некоторые косвенные признаки заставляют подозревать наличие в деятельности института эзотерической составляющей. Собрано 177 тысяч рублей из требовавшихся 332 тысяч.

Второй экопроект авторы назвали однодневной национальной уборкой, сообщив, что акции проводятся с 2008 года, а идея зародилась в Латвии. Историю о Ленине и бревне они, похоже, не слышали. На уборку нужно 0,5 млн рублей – на перчатки, мешки для мусора и транспорт для вывоза раздельно собранных отходов. Мероприятие намечено на 21 сентября, краудфандинг запущен неделю назад. Пока собрано 205 рублей с 22 человек.

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Успешно завершенным проектом также стала котокомната в приюте «Ласка», представляющая собой аналог контактного зоопарка. Она открылась 10 февраля прошлого года. На котокомнату 318 человек сдали 234 тысячи рублей за два месяца.

На ДК в Костином логу планировалось собрать 414 тысяч рублей, в финансировании проекта участвовало 17 спонсоров. Человеку, внесшему от 400 тысяч рублей, организаторы сбора пообещали назвать ДК его именем, поэтому теперь в Костином логу появится ДК имени Федора Смолова.