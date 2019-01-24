Ряды избирателей в Алтайском крае сократились на 6 тысяч человек

Новости 18.07.2019 7:40 224

Количество избирателей в Алтайском крае сократилось по итогам первой половины 2019 года более, чем на 6 тысяч человек.

Данные о численности электората по состоянию на 1 июля текущего года опубликованы на официальном сайте регионального избиркома. Общее число граждан, наделенных активным избирательным правом в крае, составило 1 827 881 человек.

По сравнению с 1 января 2019 года ряды электората в регионе сократились на 6 074 человека.

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Очевидно, причины снижения числа избирателей связаны со смертностью и оттоком населения из региона. При этом обращает на себя внимание, что, скорее всего, по итогам 2019 года сокращение электората в крае не будет столь серьезным, как в 2018-м.

Напомним, в прошлом году электоральная база Алтайского края снизилась на 26,5 тысяч человек.

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Самым многочисленным по количеству избирателей в Алтайском крае остается Индустриальный район Барнаула, на территории которого на 1 июля проживало 173 850 избирателей (на 1 января 2019 года было 171 580 избирателей).

Меньше всего избирателей в Алтайском крае проживает в Суетском районе – 3642.