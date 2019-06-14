Копим деньги в "фоновом режиме": чего ждать от выборов-2019 в Алтайском крае

Мнения 08.07.2019 12:50 146

Алтайский край переживает некую "политическую паузу", представительные органы власти ушли в отпуск, однако сразу по окончании лета в регионе состоится единый день голосования. Он назначен на 8 сентября.

С первого взгляда, грядущие выборы можно назвать нестатусными. Однако данная политическая кампания, как представляется, будет иметь свои особенности, в которых разбиралась редакция "ПолитСибРу".

Во-первых, следует напомнить, что в Единый день голосования в крае будет избрано 228 депутатов разного уровня. При этом в Алтайском краевом законодательном собрании будет "разыгран" лишь один мандат, ставший вакантным после смерти депутата Александра Гукова. Речь идет об округе №2, в который входят Кулундинский, Михайловский, Ключевский и Табунский районы.

Избирком определился с числом подписей для самовыдвиженцев, идущих на довыборы в АКЗС Новости 14.06.2019 12:15 Уже известны фамилии трех кандидатов, которые будут выдвинуты политпартиями 542

Также состоятся довыборы в Барнаульскую и Бийскую городские думы. Полностью 8 сентября будет сформирован состав Змеиногорского районного совета.

Остальные выборы, как представляется, будут менее заметными на краевом уровне. Впрочем, это и заставляет обратить внимание на то, какие факторы в данном случае определяют данную политическую кампанию.

Тренинг для партийных органов

Так, политолог Сергей Асеев уверен, что в определенном смысле, выборы 8 сентября для партийных организаций могут стать прологом для кампании 2021 года, когда в крае будут выбирать полный состав АКЗС и депутатов Госдумы, представляющих наш регион в нижней палате федерального парламента.

"В первую очередь выборы 8 сентября в Алтайском крае – это тренинг для исполкомов партий. Понятно, что в сравнении с теми же выборами в соседнем Горном Алтае (где будут выбирать главу республики и состав регионального парламента – прим. ред.) выборы в крае менее статусные. Но с другой стороны, именно на этом уровне партийные органы должны отработать те алгоритмы, которые необходимо будет применять на выборах 2021 года", - отметил эксперт.

Стали известны первые кандидаты на вакантное место в Барнаульской гордуме Новости 26.06.2019 7:40 Пока активность проявляют представители так называемых малых партий 468

Говоря о партийном участии в сентябрьских выборах, собеседник назвал очевидным тот факт, что, например, "Единая Россия" закроет 100% вакантных мест своими кандидатами на уровне выдвижения. Однако при этом Сергей Асеев указал на то, что повсеместной победы правящей партии ждать не стоит.

"Кроме того, многие кандидаты постараются уйти от ЕР и бороться за мандаты в качестве самовыдвиженцев", - резюмировал политолог.

Выборы в фоновом режиме

Политолог Константин Лукин, высказываясь об осенних выборах, выразил уверенность в том, что эта кампания "пройдет в фоновом режиме и обойдется без каких-либо сенсаций и громких заявлений".

"Даже выборы по округу №2 в АКЗС будут интересные только в самом этом округе. Довыборы в Барнаульскую и Бийскую гордумы также не вызывают большого интереса у избирателей, поскольку не имеют общегородской повестки", - полагает собеседник нашего издания.

Что касается прогнозов относительно того, когда на местах следует ждать активности кандидатов, то по мнению эксперта, это произойдет с середины августа.

Директор мусорного регоператора будет баллотироваться в депутаты Бийской думы Новости 27.06.2019 7:40 Шансы Алексея Щербатова оцениваются как достаточно высокие 471

"Технологически основные партии сделали стандартные шаги – заявились на выборы, обозначили свое участие. Но драматического развития событий и желания "биться" ждать не стоит. В том же Барнауле многое будет зависеть от того, насколько партии готовы задействовать финансовый ресурс для кампании. Прологом к 2021 году выборы 8 сентября можно назвать чисто с технологической стороны", - добавил Константин Лукин.

Их знают в лицо

Если исходить из того посыла, что осенняя кампания в Алтайском крае является неким "неярким" фоном и лишь тренировкой перед событиями 2021 года, тем не менее внутренне выборы 8 сентября имеют свое особенное наполнение и свой колорит.

По словам политолога Михаила Литвинова, действительно, такого рода кампании проходят менее заметно, или даже почти незаметно для избирателей.

"Но при этом попадание случайных людей в местные органы власти – это случайность. Дело в том, что кандидатов оценивают по возможности решать проблемы конкретных муниципальных образований. И активность кандидата в период кампании – это не основной фактор. Избиратели на местах хорошо знают этих людей и не только в период выборов, а что называется и вчера, и позавчера. Это же является и причиной того, что избирателям на такого рода выборах практически неважен политический окрас того или иного кандидата. В данном случае куда важнее личные и деловые качества конкретного человека", - подчеркивает эксперт.

Крайизбирком рассказал о том, как закончился суд с экс-кандидатом в губернаторы Алтайского края Новости 18.06.2019 15:40 Председатель избирательной комиссии Алтайского края заявила об окончании судебных разбирательств с бывшим кандидатом в губернаторы 543

При этом собеседник акцентирует внимание на том, что в разрезе партийного участия в осенних выборах активных действий стоит ждать именно от парламентских партий, а не от менее маститых политических организаций. И связано это с тем, что на местах, в конкретных муниципалитетах, малые партии, по сути, не работают.

По словам Михаила Литвинова, у малых партий, несмотря на наличие региональных отделений, для этого нет ни ресурса, ни желания.

"Это звучит громко, но для выборов на местах необходимо заниматься партийным строительством. Кто этим занимается? По факту – никто, кроме основных партий. Чтобы партия могла на что-то рассчитывать в муниципальном образовании – здесь нужно работать", - уверен политолог.

Копите деньги

Выборы, как известно, это всегда вопрос денег. Политолог Ярослава Шашкова, говоря об осенней кампании в Алтайском крае, выразила уверенность в том, что она будет малобюджетной.

"Вся кампания, связанная с 8 сентября этого года, теряется на фоне выборов в той же Республике Алтай. Все выборы так или иначе будут проходить на местах, незаметно и не вызывая интереса. На расстановку политических сил в крае они, по большому счету, не повлияют. Активности партий практически не видно. Связано это с тем, что партии начали копить деньги для 2021 года, когда будут выборы АКЗС и в Госдуму", - подчеркнула собеседница нашего издания.

Экс-депутат Бийской думы, добровольно сдавший мандат, вновь идет на выборы Новости 22.05.2019 15:15 Александр Казаков заявился на праймериз "Единой России" 789

Также Ярослава Шишкова указала на то, что в этом контексте политическим субъектам в Алтайском крае на осенних выборах не стоит ждать и федеральных субсидий от центральных партийных органов, которые думают на перспективу и не готовы вкладывать средства в кампании, разворачивающиеся в период "политического межсезонья".

С этой точки зрения, уверена политолог, куда интереснее в Алтайском крае могут быть выборы 2020 года. Да, они также будут связаны с местной тематикой, но их проведение в канун знакового 2021-го будет более значимым, чем кампания осень-2019, поскольку политические игроки уже действительно начнут вплотную задумываться о главных баталиях в условиях формирующегося партийного бюджета.