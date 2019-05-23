Прокуратура проверяет соцучреждения после скандала с барнаульским приютом

Новости 23.05.2019 11:30 93

В барнаульском доме для престарелых «Успех» возник скандал, связанный с ненадлежащими условиями содержания пенсионеров. Работой частных социальных учреждений заинтересовались правоохранительные органы, сейчас в регионе следователи и полицейские проводят массовые проверки.

Первое сообщение о возможном правонарушении появилось после видео, которое сняли жильцы дома в центре Барнаула, где в одной из квартир как раз и размещалась организация «Мир без наркотиков - это успех». На нем наглядно можно увидеть, что пожилые женщины лежат на кроватях без матрасов, некоторые выглядят изможденными. Сразу на следующий день постоялицы приюта исчезли из квартиры. К поиску бабушек подключились правоохранительные органы и соцработники, пишет «Российская газета».

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, рассказала, что на данный момент место нахождения пенсионеров стало известно. Сейчас ведется проверка по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Руководство уверяет, что это был плановый переезд, поскольку закончился договор аренды квартиры. Приют разместился в другом помещении. Напомним, всего у данной организации пять приютов, четыре в Барнауле и один в Косихинском районе.

Ранее сообщалось, пять подопечных из проблемного приюта переехали в Центральный дом-интернат, еще одна размещена в Барнаульском доме-интернате. Кроме того, сейчас этот вопрос отрабатывается с другими постояльцами приюта. На данный момент проводится индивидуальная работа с пенсионерами и их родственниками.

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Среди прибывших из приюта 92-летняя Анастасия Павловна Мерзлякова, труженик тыла. Ранее она жила в Налобихе, в приюте «Успех» оказалась после смерти мужа. Женщина отмечает, что в краевом интернате ей нравится больше. «До этого жила в каких-то тесных помещениях» - говорит Анастасия Павловна.

Ранее администратор проблемного приюта Лариса Ягофарова прокомментировала ситуацию с использованием накоплений умершей в приюте 93-летней пенсионерки. Около ста тысяч рублей были потрачены на проживание бабушки и на ее похороны, претензий у наследников нет. По ее словам, недвижимость и денежные средства своих подопечных их организация не присваивает. В основном к ним попадают малоимущие, у которых нет накоплений.

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К слову, 6 мая приказом Министерства социальной защиты Алтайского края из регионального реестра поставщиков социальных услуг исключена общественная организация «Успех». Социальная служба нашла нарушения требований пожарной безопасности, организации питания, проживающим не хватало мягкого инвентаря и средств реабилитации.

В реестр поставщиков соцуслуг мы внесли только один приют в Барнауле, расположенный в поселке Пригородный - по улице Боровой, 25. Здесь действительно созданы все условия. В других таких условий нет, и это отражено в договорах с постояльцами, - рассказал руководитель общественной организации Кирилл Фомин.

Накануне было принято решение о создании специализированной следственно-оперативной группы, которая проверит всю информацию о деятельности приюта «Успех». Сотрудники проверят, каковы законные основания организации работы всех точек приюта, находящихся как в краевой столице, так и за ее пределами.