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Руководство скандального алтайского приюта извинилось перед СМИ

Новости
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Руководитель алтайского приюта «Успех» Лариса Ягофарова извинилась за нападение на журналиста. Ее слова передает «Катунь 24».Она выразила уверенность в том, что скандал разгорелся на почве закрытости создателей приюта.

«То, что произошло за последнюю неделю, стало для меня серьезным уроком. Случившееся помогает мне двигаться по пути исправления. Я приношу за себя и за своего мужа извинения перед алтайскими журналистами. События с приютом на Профинтерна – это результат нашего неправильного поведения», - отметила Ягофарова.

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В нем содержится не менее 15 человек

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Она также обратила внимание на то, что изначально они заняли неправильную позицию и видели в СМИ своих врагов:

«Мы понимаем сегодня, эти люди на самом деле были готовы помочь. Спасибо руководству Алтайского края, которое вмешалось в ситуацию и уже нашло для пятерых постояльцев приюта новый дом». На сегодняшний день руководство признает свои ошибки и готово их исправлять, добавила Ягофарова.

Кроме того, администратор приюта прокомментировала ситуацию с использованием накоплений умершей в приюте 93-летней пенсионерки:

«Ей было 93 года. Она умерла в прошлом году. Бабушка давала доверенность на использование своих накоплений. Около ста тысяч рублей были потрачены на проживание бабушки и на ее похороны. Имеются чеки. Остальная сумма была возвращена на депозит нотариусу, который вел наследное дело». На данный момент претензий у наследников нет.

В заключение своего обращения Ягофарова уточнила, что постояльцы изначально поступили к ним в неудовлетворительном состоянии. «Нередко на улицах мы сталкиваемся с людьми без определенного места жительства. Часто они бывают истощенными, с травмами, завшивленными. Когда мы направляем их в больницу для лечения, нередко у них действительно есть вши».

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Кроме того, руководство приюта выразило благодарность за то, что ситуация получила такое внимание и выявило проблему, которую необходимо решать совместно с органами власти и освещать в СМИ.

Автор: Политсиб.ру

Фото: скриншот с видео