Постояльцев скандального приюта в Барнауле «эвакуируют» в Центральный дом-интернат

Новости 07.05.2019 14:35 361

В Алтайском крае решили, куда переселить стариков, которые жили в скандальном приюте «Успех». Соседи по дому, где располагалась организация, многократно жаловались на ее работу. После проверок социальной службой выяснилось, что пребывание в доме престарелых угрожает безопасности подопечных.

Как сообщает краевая администрация, пять подопечных из проблемного приюта переехали в Центральный дом-интернат. Кроме того, сейчас этот вопрос отрабатывается еще с 14 постояльцами приюта. На данный момент проводится индивидуальная работа с пенсионерами и их родственниками.

«Пожилым людям для проживания мы предлагаем не только дома-интернаты в городе, по их желанию есть возможность размещения в социальных учреждениях в сельской местности», - сообщил заместитель министра социальной защиты Алтайского края Александр Репин.

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Как рассказал заместитель директора по медицинской части Владимир Герасимов, женщины-постояльцы «Успеха» поступили в Центральный дом-интернат в удовлетворительном состоянии.

«Был проведен первичной осмотр, санитарная обработка, проживающих переодели, покормили. Десять дней они будут находиться в карантинном отделении, под постоянным наблюдением медицинского персонала. Конечно, небольшой стресс у пожилых людей есть. Для адаптации в учреждении человеку в таком возрасте нужно три-четыре месяца», - рассказал Герасимов.

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Среди прибывших из приюта 90-летняя Анастасия Павловна Мерзлякова, труженик тыла. Ранее она жила в Налобихе, в приюте «Успех» оказалась после смерти мужа. «Ко мне везде хорошо относятся, бабушке уже много лет!» - говорит Анастасия Павловна.

Накануне начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян принял решение о создании специализированной следственно-оперативной группы, которая проверит всю информацию о деятельности приюта «Успех». Сотрудники проверят, каковы законные основания организации работы всех точек приюта, находящихся как в краевой столице, так и за ее пределами.

Напомним, 6 мая приказом Министерства социальной защиты Алтайского края из регионального реестра поставщиков социальных услуг исключена общественная организация «Успех». Социальная служба нашла нарушения требований пожарной безопасности, организации питания, проживающим не хватало мягкого инвентаря и средств реабилитации.